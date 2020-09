Uomini e Donne, lite furiosa tra Tina e Pamela: volano parole pesantissime

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne è scoppiata una lite furiosa tra Tina e Pamela: tra le due donne volano parole pesantissime.

Un inizio di edizione di Uomini e Donne davvero scoppiettante, c’è da ammetterlo. Soltanto ieri, Lunedì 7 Settembre, è iniziata la nuova stagione del famoso dating show di Canale 5, eppure è già accaduto davvero di tutto. Non facciamo riferimento soltanto alla ‘nuova immagine’ che Gemma Galgani ha regalato a tutti i suoi ammiratori e pretendenti, ma anche per tutto ciò che è accaduto in queste due puntate. Proprio nel corso della puntata odierna, Martedì 8 Settembre, abbiamo assistito ad una furiosa lite tra Tina Cipollari e Pamela Barretta. L’ex dama, infatti, è ritornata in puntata, ma, molto presto, è stata la protagonista di una discussione molto accesa sia con l’opinionista romana che con il suo ex compagno Enzo Capo. Ecco cos’è successo nel minimo dettaglio.

Uomini e Donne, lite furiosa tra Tina e Pamela: cos’è successo

Sapevamo benissimo che, nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne, è accaduto davvero di tutto. Non soltanto, infatti, c’è stato un duro scontro tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, ma sono stati presentati anche i due nuovi tronisti e, soprattutto, si è verificata una furiosa lite tra Tina Cipollari e Pamela Barretta. Come dicevamo precedentemente, la dama pugliese, dopo essere ritornata nello studio del dating show di Canale 5, è stata la protagonista di un accesissimo scambio di opinioni con l’opinionista romana. Il tema? Semplice: sempre la sua gelosia. Prima ancora che la Barretta lasciasse lo studio, la simpaticissima Cipollari le ha ricordato di quando, dopo aver visto una sua foto in compagnia di Enzo Capo, l’ha prontamente contattata per sapere se il suo ex compagno avesse parlato male di lei. ‘Tu ti sei permessa anche di messaggiarmi, e non ti devi permettere’, ha iniziato a dire l’opinionista romana. Immediata è stata la reazione dell’ex dama. Che, prontamente, ha controbattuto.

Un’accesa discussione, quindi, tra le due donne di Uomini e Donne, ve lo assicuriamo. Da una parte, infatti, Tina Cipollari ha consigliato alla Barretta di farsi una vita. ‘È inutile che vieni qui a fare la spia russa’, ha esclamato ad un certo punto l’opinionista romana. Dall’altra, invece, l’ex dama ha sottolineato l’atteggiamento dell’opinionista, che non ha mai perso occasione di poter difendere l’ex cavaliere. ‘Perché ti scaldi?’, ha controbattuto la Barretta. La discussione, infine, si è conclusa con Pamela che ha abbandonato lo studio. E Tina, invece, che ha esclamato: ‘Fatti una vita’.

