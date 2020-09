Uomini e Donne, tra i nuovi volti anche l’ex fidanzato di Belen: chi è

Tra i nuovi volti di Uomini e Donne vi è anche l’ex fidanzato della showgirl Belen Rodriguez: in questo articolo vi diciamo chi è

Uomini e Donne è tornato in onda. Ieri pomeriggio, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione. Tantissime novità, a partire dal format: la De Filippi ha deciso di accorpare il trono classico e il trono over. In studio dunque sono presenti sia i tronisti e le troniste che le dame e i cavalieri. Lo studio, inoltre, è totalmente rinnovato: il pubblico è posto alle spalle dei tronisti e degli opinionisti, ai lati ci sono le dame e i cavalieri, mentre sulle scale, accanto alla conduttrice, ci sono le corteggiatrici e i corteggiatori. Tutti i partecipanti sono divisi dal plexiglass e per ballare devono indossare le mascherine. La prima puntata ha ottenuto un buon numero di ascolti: circa 2 milioni e 790 mila telespettatori hanno seguito l’esordio del nuovo format, ottenendo uno share del 22.66%. Lo share appare alto soprattutto sulla fascia d’età compresa tra i 25 e i 34 anni.

Uomini e Donne, spunta l’ex fidanzato di Belen: chi è

Nella prima puntata del dating show di Maria De Filippi sono stati presentati i nuovi tronisti e i nuovi volti del programma. Oltre alle dame e i cavalieri già presenti lo scorso anno, in studio ci sono moltissime ‘facce nuove’. Tra queste vi è anche l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, o meglio il primo fidanzato italiano della showgirl argentina. Stiamo parlando di Simone Bolognesi, nuovo cavaliere del programma. Bolognesi ha conosciuto la Rodriguez quando la donna aveva appena diciannove anni. La loro relazione, secondo quanto raccontato da Bolognesi, sarebbe durata un paio di anni. In un’intervista rilasciata in televisione, l’uomo dichiarò di essere rimasto in buoni rapporti con la sua ex fidanzata, ma la accusava di non citare mai il suo passato a Riccione. Il neo cavaliere del dating show di Maria De Filippi conobbe la Rodriguez proprio in Romagna e lavorava come cubista nel suo locale.

Bolognesi non è la prima volta che partecipa al programma di Maria De Filippi. Già nel 2011, infatti, partecipò come corteggiatore del dating show, scendendo per Giulia Montanari. In seguito poi è stato paparazzato con Diletta Pagliano, altro volto storico del programma, ma la donna ha tenuto a precisare che tra di loro non c’è mai stata una storia d’amore. Adesso Bolognesi torna nel programma di Maria De Filippi sperando che questa sia la volta buona per trovare l’amore della sua vita.