Uomini e Donne, Pamela pubblica le prove dopo la puntata: l’attacco a Tina Cipollari; ecco cosa è successo su Instagram.

È successo davvero di tutto nella puntata di oggi di Uomini e Donne! Si tratta della seconda della nuova stagione, partita proprio ieri 7 settembre. Una puntata ricca di colpi di scena: innanzitutto, abbiamo scoperto i tronisti ufficiali di questa edizione, Davide Donadei e Gianluca De Matteis. Ma, come è stato ampiamente detto ieri, nella nuova stagione della trasmissione c’è un’importante novità: la fusione del Trono Classico e Trono Over! Proprio così, i protagonisti dei due troni si uniscono, dando vita a un unico blocco in cui tutti possono intervenire. E, nel corso della puntata di oggi, tra gli ospiti abbiamo ritrovato una ex coppia del trono Over. Parliamo di Enzo e Pamela, che si erano già lasciati al termine della passata edizione, ma a quanto pare non senza rancore. La situazione si è infiammata ulteriormente quando Pamela ha avuto un’accesa discussione con l’opinionista Tina Cipollari. Discussione che non si è conclusa in trasmissione….Ecco cosa ha pubblicato Pamala nelle sue stories di Instagram dopo la puntata.

Seguici anche sul nostro profilo ufficiale di Instagram —-> CLICCA QUI

Uomini e Donne, Pamela pubblica le prove dopo la puntata e mostra il biglietto che avrebbe ricevuto da Tina Cipollari

Una lite accesa, quella scoppiata nella puntata di oggi tra Pamela Barretta e Tina Cipollari. Tutto è nato quando l’opinionista ha commentato il comportamento della dama, definendola ‘incoerente’. Il motivo? Pamela ha dichiarato di non volerne sapere più di Enzo, tuttavia continua ad essere molto informata sugli spostamenti del suo ex. Ma quando Tina l’ha attaccata, Pamela ha insinuato che l’opinionista fosse amica di Enzo. È a questo punto che spunta un retroscena inedito: in estate, Pamela ha inviato un messaggio a Tina chiedendole se avesse incontrato Enzo. In puntata, la Cipollari ha definito Pamela esagerata, per il fatto di essersi presa la briga di procurarsi il suo numero e contattarla. Ma ecco che la versione di Pamela non combacia con quella dell’opinionista: la bella pugliese infatti afferma che è stata proprio Tina a darle il suo numero, scrivendolo su un foglietto, durante una serata che hanno trascorso insieme a Saviano. Un episodio che Tina nega, ma ecco cosa è successo poche ore fa! Attraverso le sue stories di Instagram, Pamela mostra ai fan il famoso bigliettino sul quale si legge il nome “Tina”. Per privacy non viene mostrato il numero, ma la dama ribadisce che è stata proprio la Cipollari a darglielo.

Cosa accadrà nella prossima puntata della trasmissione? Tina replicherà nuovamente alle parole di Pamela? Nel frattempo, sempre nelle stories, Pamela spiega di non voler risultare pesante, ma se insiste nel dire certe cose di Enzo è solo per amore della verità. E, a quanto pare, nelle prossime puntate scopriremo altre cose sul bel cavaliere…E voi, che idea vi siete fatti sulla questione? Da che parte siete?