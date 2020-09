Uomini e Donne di Maria De Filippi, sapete che lavoro fa il nuovo tronista Davide Donadei? Cerchiamo di scoprirlo insieme, correte a leggere l’articolo

Finalmente l’attesa è finita, e da ieri molti fan del programma hanno potuto gioire della sua messa in onda. Stiamo parlando di Uomini e Donne, che finalmente è tornato al suo posto pomeridiano classico, al posto della fiction campione d’ascolti ‘Day Dreamer – Le ali del sogno’. Tantissime nuove novità. studio completamente modernizzato e adattato alle esigenze dovute al covid. Abbiamo visto uno studio completamente stravolto e si è pensato ad una formula mista tra classico e over tutti i giorni, per dare lo stesso spazio a tutti. Una prima puntata col botto quella di ieri che ha fatto incetta di ascolti e che ha visto principalmente le questioni di cuore di Gemma e Nicola. I due si sono separati senza alcun motivo in estate, poiché la dama voleva sottoporsi ad un intervento di chirurgia estetica, che ha diviso l’opinione pubblica. In molti hanno apprezzato il cambiamento, in molti invece l’hanno criticata aspramente.

Uomini e Donne, sapete che lavoro fa il tronista Davide Donadei?

Ma adesso non stiamo qui a dilungarci su Gemma e Nicola, perché vogliamo svelarvi qualche dettaglio succulento sul nuovo tronista Davide Donadei. Il ragazzo è praticamente estraneo al mondo della televisione e in pochissime ore sta facendo impazzire il web. Bellissimo, affascinante e semplice, Davide incarni il modello del ragazzo della porta accanto. C’è da dire che in moltissime impazziscono per lui e stanno cercando di capire tutti qualcosa in più su di lui. In molti si chiedono infatti quale sia il lavoro del ragazzo e se sia effettivamente così estraneo al mondo dello spettacolo.

Da quanto apprendiamo, Davide è davvero estraneo ai riflettori. All’età di sedici anni ha iniziato a lavorare presso un locale come barman. Nel corso degli anni le cose si sono evolute e un paio di anni fa pare che abbia rilevato le quote del locale diventandone proprietario. Insomma un bel salto di qualità per un ragazzo così giovane. Questo non può che essere un sintomo di ambizione. Non è però da escludere che adesso con la sua partecipazione a Uomini e Donne il ragazzo inizi anche una carriere nel mondo dello spettacolo. Molti personaggi, come lui, hanno iniziato proprio così. Ovviamente per saperlo dovremmo aspettare ancora un po’ di tempo.