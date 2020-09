Vite al limite, Benji: l’incredibile trasformazione, così non lo avete mai visto

Benji Bolton è stato uno dei protagonisti dello show Vite al Limite in onda su real time e la sua storia, condivisa con il fratello David, ha commosso milioni di fan: ecco la sua incredibile trasformazione, oggi è così.

La storia di Benji Bolton e di suo fratello David nel programma Vite al Limite è stata una delle più toccanti. I due hanno raccontato il motivo per cui si sono avvicinati al cibo spazzatura e ne sono diventati dipendenti. Alla base del loro problema, infatti, vi erano le condizioni precarie in cui versava la famiglia, molto povera e disagiata. Il padre era sempre assente nel tentativo di lavorare abbastanza da riuscire a mantenere il nucleo familiare e i due ragazzi hanno sofferto molto per questa ragione. Nel tentativo di sopperire alle difficoltà, la madre e la nonna di Benji e David li riempivano di cibo-spazzatura, credendo in questo modo di confortarli. Vite al Limite è un programma unico nel suo genere che accompagna i pazienti vittime di obesità in tutto il percorso necessario per il dimagrimento, fino a raggiungere l’agognato intervento che consente la perdita di peso. Il dottor Nowzaradan si è sempre mostrato molto attento alla parte psicologica del problema, assicurandosi che, una volta affrontata l’operazione, il malessere che ha spinto in precedenza il paziente ad ingrassare non si verifichi di nuovo. Oggi, Benji Bolton è una persona completamente diversa, ha subito un’incredibile trasformazione: così non lo avete mai visto.

Benji Bolton di Vite al Limite: l’incredibile trasformazione

Nel 2018 Benji Bolton era in una situazione di sovrappeso tale da essere rischiosa per la sua stessa vita. A trentadue anni, Benji pesava 264 kili ed era arrivato ad un punto di non ritorno. Grazie al dottor Nowzaradan, già prima dell’intervento di bypass gastrico era riuscito a perdere quasi cento kili. A seguito dell’operazione ha continuato a migliorare costantemente, fino ad arrivare ad oggi. Dimagrito in modo impressionante, Benji è tornato alla clinica perché ormai pronto a sottoporsi all’intervento di rimozione per la pelle in eccesso. La grande perdita di perso, infatti, ha avuto infatti un effetto collaterale molto comune: i tessuti, troppo elastici, non riescono a riassorbirsi nonostante l’attività fisica. Per Benji inizia un nuovo capitolo e lui sembra molto felice, soprattutto perché adesso può passare del tempo con sua figlia, con cui aveva più rapporti a causa della sua condizione.

Un grande traguardo per Benji, una trasformazione davvero incredibile!