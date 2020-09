Al Bano, la sua incredibile casa: dove vive a 77 anni | I fan restano di stucco

Al Bano, e voi lo sapete dove vive a 77 anni il noto cantante? La sua casa è incredibile, lascia i fan di stucco.

Al Bano, o Albano Carrisi è un volto famoso e conosciuto nel mondo dello spettacolo per le sue grandi doti canore. Di origini pugliesi, ha alle spalle una carriera pluriennale nel mondo della musica. E’ stato vincitore nel 1984 del premio del Festival della Musica Italiana, o per meglio dire del Festival di Sanremo, insieme alla sua allora compagna oggi ex moglie Romina Power (qui scopri un curioso retroscena della loro relazione) con la canzone Ci Sarà. Oltre che cantante però, Albano è anche un attore, lo abbiamo visto in televisione in due episodi dell’omonima serie televisiva Un Medico In Famiglia, nei primi due episodi dell’ottava stagione in onda su Rai 1 nel 2013. Queste alcune delle informazioni ormai note ai grandi fan del noto cantante, ma sapete dove vive oggi? Scopriamolo.

Al Bano, dove vive oggi il cantante a 77 anni: la sua casa è incredibile

Al Bano vive in provincia di Brindisi, precisamente a Cellino San Marco. Un paradiso si direbbe quello in cui il noto cantante vive; la sua abitazione è un’incantevole Tenuta immersa nella natura, lontana dal caos cittadino.. Non a caso, il cantante ha trascorso nei mesi precedenti la quarantena proprio lì, in quella Tenuta, in compagnia delle sue due ex mogli Romina Power e Loredana Lecciso, che ha sposato dopo la separazione dalla cantante, e dire che “Il triangolo no, non lo aveva considerato..” come cantava Renato Zero, non è detto però che le due “rivali” in amore si incontrino data l’enorme grandezza della Tenuta. Fanno da scenario ampi ed immensi saloni, camere confortevoli, con un arredamento in legno in uno stile bucolico ed elegante. Un’abitazione ricca di storia, più di 100 ettari che sono mera testimonianza del legame che lo stesso cantante ha con la natura e con la famiglia.

Un luogo magico, che anche all’esterno nei suoi giardini lascia sognare: ampi prati, distese di filari,frutteti, vigneti e per un meritato relax una grande piscina. Sapevate che il noto cantante ha aperto al pubblico una metà della sua abitazione? Ha anche aperto un ristorante per dare ai suoi ospiti la possibilità di fermarsi qualche giorno per godere di un meritato momento di relax ed assaporare. Insomma cosa state aspettando? Andateci subito! Qui potete dare un’occhiata all’immensa Tenuta.