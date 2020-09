In queste sue ultime Instagram Stories, Alessia Marcuzzi rischia davvero di farsi male: lo spiacevole imprevisto si vede chiaramente.

A pochi giorni dall’inizio di Temptation Island, Alessia Marcuzzi continua ad essere molto attiva sul suo canale social. È proprio su Instagram che, così come è solita fare, la conduttrice romana non perde mai occasione di poter restare in contatto con i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, in diretto collegamento dalla sua casetta all’interno dell’Is Morus Relais, l’ex colonna portante de L’Isola dei Famosi ha mostrato il suo allenamento sportivo. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse per il fatto che, improvvisamente ed inaspettatamente, la bella Marcuzzi ha rischiato seriamente di farsi male. Fortunatamente, non è successo affatto nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che, mostrato chiaramente da queste immagini apparse sul suo canale Instagram, Alessia è stata la protagonista di un vero e proprio spiacevole imprevisto. Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Alessia Marcuzzi, spiacevole imprevisto: rischia di farsi male

Oltre che per la sua smisurata bellezza, Alessia Marcuzzi decanta di un successo davvero spietato anche per la sua enorme simpatia. Sempre autoironica e con la battuta sempre pronta, la conduttrice romana non perde mai occasione di poter scherzare, divertirsi e, soprattutto, far divertire. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, terminato il suo allenamento sportivo, l’ex colonna portante de L’Isola dei Famosi ha voluto fare un po’ la ‘burlona’. Tuttavia, ciò che, inizialmente, sembrava essere un simpatico siparietto social, molto presto, si è rivelato un vero e proprio spiacevole imprevisto. Fortunatamente, come dicevamo precedentemente, non è successo affatto nulla grave. Fatto sta che, da come mostrato anche dalle immagini riproposte attraverso diverse IG Stories, Alessia avrebbe potuto farsi davvero molto male. Cos’è successo esattamente? Ve lo spieghiamo subito. Anzi, ve lo mostriamo subito!

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, appena terminato il suo allenamento, Alessia Marcuzzi è salita sul piccolo muretto dinanzi alla sua casetta. Ed ha iniziato a cantare, ballare e a divertirsi. Molto presto, però, ha perso l’equilibrio. Ed ha rischiato di cadere al di là del muretto.

Fortunatamente, tutto è andato alla grande. Seppure abbia perso l’equilibrio, la Marcuzzi l’ha ritrovato facilmente. Evitando, così, di cadere a terra. E, soprattutto, di farsi male. Insomma, c’è poco da dire: l’ex colonna portante, seppure in una situazione ‘spiacevole’, ha saputo strappare un sorriso a tutti i suoi sostenitori.

