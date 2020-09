A 20 anni di distanza dall’inizio della prima edizione, a Live-Non è la D’Urso rivedremo riunito quel cast indimenticabile.

Il 14 settembre 2000, ben 20 anni fa, debuttava su Canale 5 un programma destinato a far discutere e a tracciare una nuova traiettoria nel mondo della tv: stiamo parlando, naturalmente, del Grande Fratello, il reality show per eccellenza, capostipite di tutti quelli successivi. La prima edizione rappresentò un successo davvero inaspettato per gli autori ma anche per gli stessi protagonisti, che si ritrovarono dall’oggi al domani catapultati ‘ad honorem’ nel mondo dei vip. Pietro Taricone, Marina La Rosa, Cristina Plevani, Salvo Veneziano e gli altri furono i primi a mettersi in gioco in quel viaggio pieno di imprevisti e, va detto, furono gli unici ad accettare la sfida al buio, cioè davvero inconsapevoli di ciò che li attendeva. Così, quest’anno il Grande Fratello festeggerà i suoi primi 20 anni e l’importante anniversario andava sicuramente celebrato. Vediamo allora dove avrà luogo questa attesissima ‘festa’.

Live-Non è la D’Urso, dopo 20 anni ‘operazione nostalgia’

Stando quanto rivelato dal blog di Davide Maggio, sarà la prima puntata di Live-NON è la D’Urso ad ospitare l’evento: d’altronde, lady Cologno è anche una delle conduttrici con all’attivo il maggior numero di edizioni del GF. La conduttrice aprirà il baule dei ricordi e ci farà rivivere quella storica prima edizione ripercorrendone tutte le tappe più significative. Ovviamente, non saranno presenti tutti i dieci protagonisti: probabilmente Rocco Casalino, attuale portavoce del premier Conte, sarà assente. Live-Non è la D’Urso è pronto a ripartire col botto, quindi, domenica 13 settembre. Inoltre, come è facile immaginare, non mancherà un omaggio al re di quell’edizione, Pietro Taricone, morto tragicamente nel giugno 2010 in un incidente col paracadute.

Sarà divertente e allo stesso tempo un po’ malinconico rivedere insieme quelli che 20 anni fa diventarono praticamente nostri coinquilini per diversi mesi. Perciò la prima puntata di Live-Non è la D’Urso si annuncia imperdibile.