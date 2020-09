Antonella Clerici, arriva il clamoroso ‘stop’: brutta notizia per la conduttrice che a breve sarebbe dovuta tornare in televisione con un nuovo progetto

Antonella Clerici, è da sempre conduttrice brillante, solare, coinvolgente e molto a modo. La ricordiamo alla conduzione del suo iconico programma, ‘La Prova del Cuoco’, che quest’anno, dopo quasi venti anni ha chiuso per sempre. Ma non è solo una grandissima conduttrice, è anche una professionista seria e precisa. Una donna affascinante con i suoi lunghissimi capelli biondi e ricci, gli occhi chiari e le forme prosperose, è davvero un modello di bellezza genuino e reale, vicino a moltissime donne. Una donna che usa la propria intelligenza per offrire ai propri seguaci contenuti interessanti e d’informazione. Risulta sempre interessante e mai banale, mai sopra le righe, spesso Antonella si lascia andare a lunghe interviste in cui esprime senza filtri il suo modo di pensare e di vedere le cose. Con la sua semplicità e la genuinità, caratteristiche tipiche del suo modo di fare, conquista davvero tutti. Simpatica a tutti, è tra le conduttrici certamente più amate della televisione italiana, e tra poco tornerà in tv con un nuovo programma, tutto per lei!

Antonella Clerici, clamoroso ‘stop’: brutta notizia per la conduttrice

Antonella Clerici sta per tornare in Tv con un programma tutto suo, ‘E’ sempre mezzogiorno’. Il programma sarebbe dovuto iniziare questa settimana, ma purtroppo ha subito un brusco stop. Per molti questo potrebbe rappresentare un nuovo inizio per la conduttrice, invece è un grande ritorno in casa Rai, per la regina dei fornelli. Lei che per moltissimi anni è stata il volto cardine di ‘La prova del cuoco’, sta per tornare con un nuovissimo programma sempre culinario, nella fascia di pranzo. Si prospetta essere un grande successo, anche si l’inizio del programma ha subito un brusco stop.

Il piano originale di Antonella Clerici era quello di far partire il programma dalla prossima settimana, in una location molto particolare. La donna voleva girare addirittura da casa sua, nella casa ubicata nell’alessandrino in cui abita insieme a alla figlia Maelle ed al compagno Vittorio Garrone. Per questioni di sicurezza i vertici Rai hanno però imposto un trasferimento a Milano, negli studi televisivi. Di conseguenza si presentata la necessità di costruire un nuovo studio con impianti e cucine che richiede più tempo del previsto. Tutto questo perché sul set non possono lavorare molte persone contemporaneamente, di conseguenza il tutto sta avvenendo in tempi molto rallentati.

Cast:

Nel cast della trasmissione troveremo alcuni vecchi amici di cucina di Antonella Clerici e delle vere e proprie new entry. Tra i volti noti che abbiamo già visto al fianco di Antonella ci saranno: il cuoco Renatone, Mauro Importa e Sergio Barzetti. La nutrizionista del programma sarà Evelina Flachi. Tra le news entry abbiamo invece: Lorenzo Biagiarelli, un food blogger noto peri essere il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, poi Diego Rossi direttamente dalla trattoria milanese Trippa. Tra le nuove entrate, anche alcuni chef stellati come: Antonella Ricci e Francesco Mazzei. I presenti non si occuperanno solo di cucina però! Infatti hanno studiato il programma affinché ci siano dei di approfondimento di attualità e veri e propri “salottini di informazione”.