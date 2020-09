Sul suo canale Instagram, Antonella Clerici si è lasciata andare ad una vera e propria dolorosa confessione: la rivelazione arriva dopo anni.

È uno dei personaggi televisivi più amati ed apprezzati da tutto il pubblico italiano, Antonella Clerici. Non soltanto ogni suo programma si rivela un vero e proprio successo, ma anche sul suo canale social ufficiale l’ex colonna portante de ‘La Prova del Cuoco’ decanta di un seguito davvero clamoroso. Con un numero di followers più che smisurato, la conduttrice non perde mai occasione di poter raccontarsi e svelarsi al suo amato pubblico social. Lo ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, dopo aver pubblicato un’immagine di agende e di appunti, la Clerici si è lasciata andare una vera e propria confessione dolorosa. A cosa ci riferiamo esattamente? A nulla di grave, ci teniamo a specificarvelo immediatamente. Fatto sta che questa inedita rivelazione è davvero ‘drammatica’. Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Antonella Clerici, confessione dolorosa: il drammatico momento del passato

Chi è che, da giovane, non ha mai scritto un diario segreto? Ammettiamolo: lo abbiamo fatto tutti. E, a quanto pare, lo ha fatto anche Antonella Clerici. Come mostrato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, la conduttrice televisiva ha ritrovato, anche se non sappiamo come, alcuni suoi diari risalenti agli anni ’80. Insomma, un vero e proprio ritrovamento speciale. E che, com’è giusto che sia, ha fatto venire in mento alla ‘Antonellina’ nazionale tutto ciò che, in quel periodo, la portava a scrivere i suoi pensieri su carta. ‘I miei turbamenti, i miei studi al classico e il libretto dell’università’, ha iniziato a scrivere la Clerici. Prima di passare a svelare di quanto, quegli anni, siano stati impegnativi per lei tra esordi in tv, studi, provini e molto altro ancora. Ma non solo. È proprio tra queste stesse righe che la conduttrice si lascia andare ad una confessione dolorosa.

‘Ritrovo ancora la ragazza che ero con tanti sogni, delusioni, amori falliti e speranze disattese’, ha scritto la Clerici. Insomma, una vera e propria confessione dolorosa. E che, senza alcun dubbio, la accomuna a tutte le teenegers.

Cosa sta accadendo a ‘È sempre mezzogiorno’?

Dopo aver detto ‘addio’ alla televisione due anni fa, Antonella Clerici era pronta a ritornare sul piccolo schermo. E, soprattutto, alle redini di un nuovo programma televisivo studiato apposta per lei. Conclusa l’esperienza de ‘La Prova del Cuoco’ con Elisa Isoardi, il direttore di Rai 1 ha deciso di concedere ampio spazio all’ex colonna portante del medesimo cooking show. Tuttavia, sembrerebbe proprio che lo show ‘non ha da farsi’. Sappiamo benissimo che la data di esordio è stata rimandata più volte. Eppure, come raccontato in un nostro recente articolo, sembrerebbe proprio che il suo programma abbia ricevuto un clamoroso ‘stop’. Cosa succederà ancora? Staremo a vedere!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui