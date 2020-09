Barbara D’Urso è vittima di uno spiacevole episodio: è successo subito dopo la puntata andata in onda ieri.

Regina del palinsesto pomeridiano di Canale 5, attrice e conduttrice televisiva, Barbara D’Urso è sicuramente tra i volti noti più conosciuti della rete del Biscione. La nota conduttrice napoletana è ritornata alla carica più in forma che mai con la nuova edizione del programma pomeridiano in onda su Canale 5, Pomeriggio 5 il programma televisivo che si occupa di cronaca, spettacolo e gossip con la partecipazione di ospiti in collegamento ed in studio. La regina di Cologno Monzese è ritornata al timone della conduzione dopo una lunga e forzata pausa, causa Coronavirus; e nel rispetto di tutte le norme necessarie al contenimento del contagio, il programma è ripartito ufficialmente e senza intoppi il 7 Settembre 2020.

Barbara D’Urso vittima di uno spiacevole episodio dopo la puntata di ieri: cos’è successo

E’ ritornato in onda su Canale 5 dal 7 Settembre il noto programma televisivo Pomeriggio 5 (scopri cos’è successo nella prima puntata) alla cui conduzione c’è lei, la Regina della Tv Barbara D’Urso. Nel rispetto delle regole anti Covid-19 Barbara D’Urso è ritornata nei panni da conduttrice ed ha fatto il suo ritorno in TV. Un’edizione questa un po’ anormale, data la non presenza del pubblico in studio, cosa buona e giusta sottolinea la conduttrice per evitare in qualsiasi modo un sovraffollamento e la diffusione dell’epidemia. Ma Barbara è un personaggio televisivo molto seguito e proprio questo non le fa temere il grande ritorno sugli schermi.Dopo la puntata andata in onda ieri 9 Settembre 2020, la conduttrice è rimasta però vittima di uno spiacevole episodio sui social. Sotto una foto postata ieri sera sul suo profilo Instagram Carmelita ha ricevuto diverse critiche che ci tenevano a sottolineare che il ritorno in onda fosse stato un flop!

Un episodio non piacevole per la conduttrice, che tuttavia però non lascia spazio a grossi malumori poiché ci teniamo a sottolineare che la D’Urso ha fatto in ogni caso un ritorno in grande stile segnando un grande numero di ascolti nonostante si contenda il pubblico da casa con i programmi pomeridiani in onda in Rai. Sebbene infatti non sia presente il pubblico in studio, la nostra Barbara può sentire il supporto dei telespettatori che la guardano da casa, e che non si perdono una sola puntata delle sue trasmissioni; la conduttrice riesce in ogni caso ad attirare l’attenzione con fatti di attualità e di cronaca, ospitate televisive di personaggi che destano grande curiosità, e perché no dibattiti che si aprono in studio che diventano poi un passaparola tra i social. Il grande lavoro viene sempre ripagato, e la nostra Barbara Carmelita D’Urso con il suo noto programma, è tornata alla conduzione ghiotta di fatti e notizie da raccontare al suo amato pubblico. Ma non è finita qui, perché la D’Urso non risparmia le energie e ritornerà in onda dal 13 Settembre 2020 anche con Domenica Live e Live-Non è la D’Urso. Attivate il countdown quindi, la nostra Barbara è tornata a tutti gli effetti!