Come accennato, Belen Rodriguez è stata paparazzata dal settimanale “Chi” con il suo nuovo flirt, l’hairstylist Antonino Spinalbese. La showgirl è stata avvistata a cena insieme all’uomo e ad alcuni amici. Dagli scatti pubblicati dal settimanale si percepisce fin da subito un’atmosfera distesa accompagnata da una forte allegria. Infatti, la nuova coppia sembra essere tanto a proprio agio con la compagnia in un contesto che, a un certo punto, è stato segnato dall’arrivo di Gianmaria Antinolfi, l’uomo con cui la Rodriguez ha avuto un flirt poche settimane fa, conclusosi poco dopo. Belen e Antonino avrebbero cominciato a frequentarsi in segreto nelle scorse settimane, finchè non sono stati poi scoperti dai fotografi, che seguono costantemente la Rodriguez. Infatti, la donna è spesso al centro di gossip, proprio per i suoi flirt e per il matrimonio tormentato con Stefano De Martino, che sembra questa volta essere naufragato definitivamente. Il primo incontro tra Belen Spinalbese sarebbe avvenuto a Milano, dove l’argentina ha incontrato l’hairstylist proprio nel salone, dove si era recata per una piega. Successivamente, le uscite sono avvenute con più frequenza, ad Ibiza e poi a Milano. Antonino ha undici anni in meno di Belen, ma la differenza d’età non sembra pesare sulla coppia. E’ grazie a lui, non noto al mondo dello spettacolo che la bella showgirl ha ritrovato finalmente il sorriso e può godere di un periodo spensierato. Il settimanale ‘Chi’ spiega anche che Belen ha parlato di questo nuovo flirt, rivelando diversi particolari: scopriamo le parole della Rodriguez.

Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese, arriva la conferma e un’indiscrezione su Stefano

Come abbiamo già sostenuto, Belen Rodriguez è stata avvistata insieme al suo nuovo flirt Antonino Spinalbese, un hairstylist di Milano, dal settimanale “Chi”. I due sono stati paparazzati mentre si trovavano ad una cena insieme ad alcuni amici. Nella nuova coppia sembra esserci una forte intesa, come dimostrato dalle foto apparse sul giornale. Belen ha vissuto un periodo molto difficile, dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Adesso pare che la bella showgirl abbia ritrovato il sorriso e stai attraversando un momento tranquillo e felice, grazie ad Antonino. Il settimanale “Chi” spiega anche che la Rodriguez ha parlato di questo suo nuovo flirt, rivelando dei dettagli sorprendenti.

Il settimanale ha infatti raccontato di aver sentito Belen pochi giorni fa, e che la donna abbia cercato di far capire che con Antonino Spinalbese non si tratta di un’avventura. E dagli sguardi che i due si sono lanciati durante l’uscita insieme sembra essere proprio così. Belen sembra molto presa dall’uomo, di ben undici anni più giovane. A quanto pare, dopo quell’incontro, stando alle anticipazioni del settimanale, la showgirl si è diretta con Spinalbese a casa propria, verso le 11 di sera. Fa tanto discutere un video che l’hairstylist ha postato il giorno dopo sul suo profilo instangram, infatti, sembrerebbe girato proprio sul terrazzo della donna. Questo potrebbe essere un segnale che il rapporto tra Belen ed Antonino sia decollato in fretta. E ancora, il giornale ha anche rivelato un’indiscrezione su Stefano De Martino. Infatti, alla domanda se si sentisse ferita dal fatto che il conduttore l’avesse abbandonata, Belen si dice rincuorata dal fatto che De Martino l’abbia cercata nei giorni a seguire e che sia stata lei stessa a decidere di non voler più tornare.

