Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese sono i protagonisti di un clamoroso ed inaspettato gesto: le immagini sui social sono inequivocabili.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez: la coppia più chiacchierata di questa ultima parte di estate. Dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino ed un fugace flirt con Gianmaria Antinolfi, sembrerebbe che la showgirl argentina abbia ritrovato il sorriso tra le braccia dell’hair stylist milanese. I due, stando a quanto si è appresa recentemente dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che si siano incontrati per puro caso. E che, da quel momento, non si siano più lasciati. A quanto pare, infatti, la modella, ancora prima di partire per Ibiza, aveva bisogno di un tocco di colore per i suoi capelli. E, data l’assenza del suo parrucchiere di fiducia, ha chiesto aiuto al suo amico Mattia Ferrari, che, prontamente, gli ha presentato il bel Spinalbese. È così, quindi, che, a quanto pare, i due si sarebbero conosciuti. Ed è da qui che è partito il corteggiamento del giovane Antonino. I due, come ampiamente documentato, hanno trascorso le vacanze insieme. E, ritornati a Milano, hanno continuano a vedersi e frequentarsi. Tanto che, come raccontato dal settimanale di Alfonso Signorini, sembrerebbe che lui si sia recato anche a casa di lei. Insomma, sembrerebbe proprio che i due facciano proprio sul serio. Ma non è affatto finita qui. Qualche ora fa, i due sono stati i protagonisti di un vero e proprio clamoroso gesto. Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Belen ed Antonino, clamoroso gesto: cos’è successo

Insomma, sembrerebbe proprio che Belen Rodriguez ed Antonino Spinalbese stiano facendo proprio sul serio. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro articolo, i due trascorrono, spesso e volentieri, diverse serate insieme, ma anche perché, pochissime ore fa, sono stati i protagonisti di un vero e proprio clamoroso gesto. Come ci fa sapere l’account social ufficiale di Mattia Ferrari, infatti, sembrerebbe che i due si siano recati da un tatuatore. E che si siano fatti disegnare lo stesso tatuaggio. Insomma, una scelta davvero inaspettata, c’è da ammetterlo. Ma che, d’altra parte, evidenzia alla grande l’immenso legame che, seppure in pochissimo tempo, si è instaurato tra di loro. Ci teniamo a specificare: non è affatto un tatuaggio di coppia. Come mostrato ampiamente dalle immagini social, tutto il gruppo di amici di Belen ha deciso di compiere tale gesto.

‘Chupito’, è proprio questa la scritta che Belen, Mattia Ferrari, Antonino Spinalbese, Salvatore Angelucci e la sua fidanzata Alessandra hanno deciso di tatuarsi appena ritornati da Ibiza. Cosa significa? Beh, la parola fa chiaramente riferimento al piccolo bicchierino utilizzato per bere alcolici. Insomma, il tatuaggio non è altro che un richiamo di un’estate davvero da urlo.

