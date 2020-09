Belen Rodriguez e Stefano De Martino, finalmente è arrivata la notizia tanto attesa: cosa sta esattamente accadendo tra di loro.

Un’estate particolarmente movimentata quella vissuta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino, c’è da ammetterlo. Dopo la conferma ufficiale della loro seconda separazione, l’ex coppia è stata letteralmente al centro del gossip di questi ultimi periodi. Non soltanto per la notizia in sé per sé, che, com’è giusto che sia, ha letteralmente lasciato perplessi tutti i loro sostenitori, ma anche per le voci che sono circolate riguardo le loro presunte fiamme. La showgirl argentina, lo sappiamo, è stata fotografata con Gianmaria Antinolfi durante un bacio passionale. Ed in compagnia di Antonino Spinalbese (tra l’altro, sembrerebbe che i due facciano realmente sul seri). Dal canto suo, invece, l’ex ballerino di Amici è stato ‘beccato’ in barca con Mariana Rodriguez. E, qualche mese dopo, con una ragazza napoletana di nome Fortuna. Insomma, a quanto pare, sembrerebbero proprio che entrambi si siano gettati alle spalle la storia passata. E che siano pronti a rifarsi una vita. Tuttavia, pochissime ore fa, è giunta una notizia tanto attesa che riguarda proprio la coppia più famosa d’Italia. E che, senza alcun dubbio, rende felici tutti i loro sostenitori. A renderla nota è stata il settimanale ‘Chi’. Ecco cosa è successo.

Stefano e Belen, la notizia tanto attesa: cosa sta accadendo

Stando a quanto si apprende dal recentissimo numero del settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che ci siano delle importanti novità tra Stefano e Belen. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che tra i due ex coniugi sia ritornato il sereno. Ci spieghiamo meglio: non sono affatto ritornati insieme, sia chiaro. Fatto sta che, da quanto si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che i due siano ritornati ad avere un rapporto civile per bene di Santiago. Sappiamo benissimo che, in piena estate, i due erano stati beccati in aeroporto. E che, soprattutto, tra di loro la tensione si poteva tagliare con un coltello. A quanto pare, invece, sembrerebbe che adesso le cose si siano sistemate. Insomma, si tratta, senza alcun dubbio, di una notizia tanto attesa. E che, com’è giusto che sia, rende felici tutti i loro sostenitori.

‘Non sono un monaco, ma decido io quando farmi vedere con una donna’, sono proprio queste le parole che, stando a quanto si apprende dal giornale ‘Chi’, Stefano De Martino avrebbe confidato ad alcuni suoi amici per rispondere al gossip di queste ultime settimane. Se, da una parte, Belen sembrerebbe fare sul serio con Antonino. Dall’altra, il napoletano cosa fa? Ovviamente, non sappiamo nulla di certo. Fatto sta che queste ultime notizie sono tutte ‘bufale’.

