Bonus di 300 euro, scatta il piano del Governo per i pagamenti elettronici: cosa fare per ottenerlo e cosa prevede questo grande novità economica

Con l’arrivo del Coronavirus, tutti i paesi del mondo stanno iniziando a risentirne economicamente e chi più, chi meno stanno tutti cercando una soluzione per poter riparare all’enorme danno economico causato dal lockdown. Basti pensare che l’Italia è stata l’unica a fornire bonus di ogni genere per poter permettere all’economia di ricominciare a circolare. C’è da dire che i bonus sono stati accolti con gran favore dagli italiani, che li stanno utilizzando volentieri per fare le vacanze, o acquistare le bici o ancora tanto altro. Adesso una nuova manovra del Governo sta per arrivare, e riguarda i pagamenti in contanti e con il pos. In moltissimi sono ancora i commercianti che non hanno il pos o che lo hanno, ma che si rifiutano di far pagare i clienti. Per ovviare a queste problematiche, il Governo sta provando a studiare diverse strategie, che possono rivelarsi efficaci.

In primo luogo si vuole incentivare l’utilizzo dei pagamenti con le carte di credito e i bancomat. Per fare questo bisognerebbe ridurre le imposte e le commissioni di acquisto. L’obiettivo primario di questa nuova mossa del Governo, è certamente quella di ridurre l’evasione fiscale e per farlo si pensa, quindi, alla restituzione di una cifra che può arrivare a 300 euro l’anno per le spese documentate e avvenute attraverso carte e bancomat. Questa per ora è solo un ipotesi ed è allo studio del ministero dell’Economia e di Palazzo Chigi.

Ovviamente non tutti possono accedere al bonus… Per accedervi ci saranno due criteri essenziali, oltre al dover pagare con moneta elettronica. Da una parte una soglia di spesa e dall’altra un limite minimo di operazioni da effettuare. Queste sono due restrizione pensate e ipotizzate ovviamente per incentivare l’uso delle carte anche per i piccoli acquisti. Il bonus potrebbe rappresentare il 10% della spesa effettuata, quindi nel caso dei 3 mila euro di soglia saremmo a 300 euro di restituzioni. Ovviamente sono ancora tutte ipotesi e bisognerà aspettare ulteriori novità dai piani alti. In merito si sarebbe esposto anche il Premier Conte, il quale avrebbe chiesto agli operatori del settore un maggiore impulso per l’adeguamento tecnologico. L’obiettivo sarebbe quello di far dialogare il sistema dei pagamenti con le amministrazioni dello Stato.