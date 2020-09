Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: arriva finalmente la verità sul loro rapporto. Sono ancora in crisi o hanno fatto pace? Ecco finalmente la risposta rivelata dal settimanale Chi!

Al centro del gossip negli ultimi giorni ci sono loro: Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser hanno fatto tremare tutti i loro fan, preoccupati di non rivederli più insieme. Dopo quasi tre anni di folle amore, iniziato nella casa del Grande Fratello VIP, quando l’argentina era ancora fidanzata con Francesco Monte, qualcosa è scoppiato. Proprio così, indiscrezioni rivelavano che la troppa gelosia di Cechu avesse spinto Ignazio a staccarsi dalla sua compagna. Dopo quasi tre anni di fidanzamento, un’improvvisa ‘crisi’ ha fatto traballare la loro storia: a quanto pare però le cose sono ritornate al loro posto. Già diversi giorni fa si parlava di ‘riavvicinamento’ tra i due: entrambi gli ex gieffini hanno lanciato qualche indizio sui loro canali social, facendo capire che stavano trascorrendo insieme dei giorni di relax in montagna. Beh, hanno capito tutti perfettamente bene: anche il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ‘Chi’, ha lanciato lo scoop che tutti stavano aspettando. Sono stati beccati mano nella mano mentre uscivano da un ristorante: le foto esclusive del giornale mostrano la coppia felice e sorridente! Date un’occhiata al post di Chi.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ora è ufficiale: la verità sul loro rapporto

Il settimanale Chi li ha beccati mano nella mano mentre uscivano da un ristorante: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono regalati una ‘cena chiarificatrice’ per poi lasciare alle spalle la piccola crisi vissuta nell’ultimo mese. Il giornale diretto da Alfonso Signorini mostra in esclusiva le foto dei due ex concorrenti del Grande Fratello VIP mentre sono mano nella mano. Ora allora è ufficiale: Chechu e Nacho hanno fatto pace!

“I due dopo un’estate a tratti turbolenta e spesso separati, sono stati fotografati da “Chi” di nuovo insieme e mano nella mano all’uscita di un ristorante milanese dopo una cena di chiarimenti. La coppia, quindi, ha deciso di riprovarci e ad avvalorare ancora di più questa intenzione è stato il weekend di coppia trascorso a Courmayeur in totale intimità… e senza foto insieme sui social” scrive il settimanale sul suo profilo Instagram ufficiale. Questa è la didascalia alla foto che mostra i due di nuovo vicini e sorridenti! Volete vederli? Eccoli: