Cosa succede se mettiamo del pepe nero in lavatrice? Il risultato si rivela davvero sorprendente: non lascerete più questo metodo!

Fare la lavatrice è forse una delle faccende più noiose che possa toccarci durante le pulizie di casa, vero? Separare i capi chiari da quelli scuri, fare attenzione a non scambiare gli indumenti, scegliere il detersivo liquido o il detersivo in polvere, piccolo consiglio: utilizzate saponi liquidi perché si diluiscono più facilmente e lasciano meno residui. Insomma una lavoraccio! E quando poi a lavatrice terminata scopriamo dei residui di detersivo sui nostri capi d’abbigliamento e dobbiamo rifare la lavatrice cercando di rimuovere tutte le macchie ? Oh non ne parliamo, vi sono vicina! Ma ecco che arrivano in soccorso alcuni rimedi “della nonna” , quei trucchi casalinghi e soprattutto low cost, che ci aiutano a risolvere in men che non si dica il nostro piccolo problemino con il bucato. Oggi vi sveliamo un trucchetto semplice, economico ed utilissimo per ottenere un bucato sorprendentemente pulito, non abbandonerete più questo metodo! Vediamo di cosa si tratta.

Pepe nero in lavatrice: cosa succede se adottiamo questo trucchetto? Scopriamolo

Cosa succede se in lavatrice aggiungiamo dei granelli di pepe nero? Scopriamolo: innanzitutto prendiamo il pepe nero dalla nostra dispensa e adottiamone una quantità pari a coprire il fondo di un bicchierino da caffè e uniamolo al detersivo che utilizziamo solitamente per fare il nostro bucato, aggiungiamo pepe e detersivo nel cestello direttamente a contatto con gli indumenti, assicuratevi inoltre di impostare la lavatrice su un programma a freddo ed a velocità di lavaggio bassa. Cosa succederà in questo caso? Scorrete più giù per scoprirlo!

Avete mai fatto uno scrub al viso o al corpo utilizzando lo zucchero o il sale da cucina unito al miele o fondi di caffè? In quel caso i granelli di sale o di zucchero servono per rimuovere le cellule morte sul nostro volto/corpo; è proprio questo ciò che accade con i granelli di pepe aggiunti in lavatrice: questi avranno un’azione scrub sui nostri indumenti che ci aiuterà a rimuovere i residui sui nostri indumenti e ad ottenere un bucato super pulito e splendente. Insomma il pepe nero si rivela quindi una spezia miracolosa per il lavaggio dei nostri indumenti evitando di ricorrere all’ausilio di prodotti detergenti magari troppo aggressivi che potrebbero non farci ottenere il risultato sperato. E’ incredibile, con una semplice spezia possiamo ottenere un bucato brillante e senza residui di macchie! Potete adottare questo metodo sui capi scuri, che si sa sono quelli che con il tempo tendono con più facilità a sbiadirsi dopo numerosi lavaggi. L’azione “abrasiva” del pepe nero aiuta quindi a rimuovere quei residui indesiderati e ci consente di ottenere dei capi come nuovi, senza l’impiego di particolari prodotti. Ricordate però che anche pulire la lavatrice è importante e a proposito qui potete scoprire un metodo semplice per la pulizia della lavatrice.

