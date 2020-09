Elisa De Panicis e Mila Suarez, bacio saffico a Venezia 77: la foto

Elisa De Panicis e Mila Suarez si scambiano un bacio saffico sul red carpet di Venezia 77, la notizia fa il giro del web: ecco la foto

Ottavo giorno di red carpet per la settantasettesima edizione del Festival di Venezia. Oggi le protagoniste sono state Elisa De Panicis e Mila Suarez. Le due modelle e influencer sono reduci dall’esperienza nella casa del Grande Fratello. La Suarez ha partecipato al format dedicato ai personaggi ‘non famosi’, mentre la De Panicis ha partecipato all’edizione Vip. Le due si incontrano spesso nel salotto di Barbara D’Urso e a quanto pare sono molto amiche. Nelle ultime ore hanno soggiornato insieme a Venezia e si sono rese protagoniste di un red carpet veramente infuocato.

Elisa De Panicis e Mila Suarez, bacio saffico a Venezia

Le due ex protagoniste del reality show più longevo della televisione italiana sono state le autentiche protagoniste dell’ottavo red carpet di Venezia 77. Le due modelle hanno sfilato insieme: la De Panicis indossava un abito nero molto lungo e scollato, mentre la Suarez ha indossato un abito bianco con trasparenze all’altezza dei glutei. Il vestito delle due donne era già abbastanza seducente, ma le due ex gieffine hanno pensato di rendere ancora più infuocata l’atmosfera, scambiandosi un bacio passionale. Non è stato, infatti, un semplice bacio a stampo, ma un vero e proprio bacio, che è stato ripreso prontamente dai fotografi. Gli scatti hanno fatto il giro del web e la notizia è stata ripresa dalle più importanti testate giornalistiche.

E così, dopo l’abito molto osé della Salemi, per la quale fu aspramente criticata, arriva anche il bacio saffico di Mila ed Elisa. Come risponderà la critica? Fatto sta che da qualche anno a Venezia fanno più notizia le sfilate delle modelle e influencer che i film.