Elisabetta Canalis appare con una maglia trasparente e niente intimo sotto: instangram in fiamme per lo scatto sensuale.

E’ stata la più famosa velina mora del tg satirico Striscia la notizia di Antonio Ricci. Il grande successo che Elisabetta Canalis ha ottenuto in quella trasmissione è stato confermato in seguito grazie alle innumerevoli conduzioni televisive. Ha condotto infatti diverse trasmissioni tra cui “Controcampo” e ha partecipato a molti videoclip. Giunge nel 2011 ad affiancare Gianni Morandi e Belen Rodriguez nella conduzione del Festival di Sanremo, un vero e proprio trionfo in quell’occasione, in cui mostra tutto il suo splendore. Come attrice ricordiamo il ruolo di protagonista nel 2004 nella celebre sit-com “Love bugs” con Fabio De Luigi, molto seguita ed amata per il suo sorriso spumeggiante e leggero. Elisabetta interpreta anche una delle protagoniste della serie televisiva “Carabinieri”. Una fiction che ebbe un tale riscontro, tanto da confermarsi anche negli anni successivi. Per quanto riguarda la sua vita privata, molto nota è la sua storia d’amore con il calciatore Cristian Vieri, ma a portarla alla fama è stata la sua relazione con il famoso attore americano George Clooney. La Canalis dopo la fine di queste storie, ha incontrato l’uomo della sua vita, il chirurgo italo-americano Brian Perri, i due si sono sposati e vivono a Los Angeles, con la figlia Skyler Eva nata nel 2015. Elisabetta continua ancora oggi a conquistare il cuore dei suoi migliaia di fan, di un’immensa bellezza, i suoi scatti lasciano sempre senza parole. L’ultima foto pubblicata dalla donna ha suscitato grande curiosità. Vediamo insieme la foto in questione.

Elisabetta Canalis si mostra con una maglia trasparente e fa impazzire il web

Elisabetta Canalis è divenuta nota soprattutto per la sua partecipazione nel ruolo di velina nel seguitissimo tg satirico Striscia la notizia. Di una bellezza elegante e portentosa è riuscita ad arrivare sul palco del Festival di Sanremo, mostrando insieme a Belen Rodriguez di possedere un grande talento. Modella, showgirl e attrice, Elisabetta ha saputo conquistare una fama incredibile, una carriera la sua che non tende mai a fermarsi. Oggi, la showgirl, dopo diverse relazioni finite, è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri e insieme hanno avuto una figlia nel 2015. La Canalis con i suoi meravigliosi calendari è entrata nel cuore di un pubblico vasto, rappresentando una bellezza naturale e semplice. La donna continua ancora oggi a conquistare i suoi follower, con i numerosi scatti postati. A suscitate grande fervore è stato uno dei suoi ultimi post pubblicati.

Com’è evidente, Elisabetta si mostra con una maglia trasparente, ma a colpire è il fatto che non porta l’intimo, riuscendo così, ancora una volta a far impazzire il web. Lo scatto ha conquistato in poco tempo migliaia di like, e numerosi sono stati i messaggi di apprezzamento. Infatti, i suoi follower subito hanno notato il dettaglio, la trasparenza è percepibile ad occhio nudo e tutti si sono complimentati per la sua incommensurabile bellezza. La foto ha acceso la curiosità dei suoi fan, che da sempre la seguono e apprezzano, nonostante il suo allontanamento dall’Italia. Su instangram, Elisabetta Canalis continua ad aggiornare sempre il suo profilo, condividendo spesso attimi della sua quotidianità. Nonostante siano passati diversi anni, la showgirl appare sempre incantevole ed in forma, grazie anche ai suoi numerosi allenamenti, che lei stessa mostra sul suo profilo. Sembra proprio che il tempo per la Canalis non sia mai passato, anzi, gli anni apportano alla bella modella solo una maggiore avvenenza e un tale fascino.

