Elisabetta Canalis dopo Striscia la Notizia: dove vive oggi, marito e cosa fa

Elisabetta Canalis è stata una delle più famose veline di Striscia la Notizia, oltre ad essere una showgirl e una modella italiana: ma oggi dove vive e cosa fa? Scopriamolo insieme.

Di recente si è parlato di lei grazie ad alcuni scatti postati sul suo profilo Instagram: Elisabetta Canalis, che tra qualche giorno spegnerà 42 candeline, è ancora bellissima e mostra un fisico mozzafiato. Quasi non sembra essere trascorso il tempo tra la foto che ha pubblicato e la ritrae negli anni del liceo e quella recentissima dove sfoggia un simpatico cappellino. Elisabetta Canalis è nota al pubblico italiano per essere una modella e aver partecipato a Striscia la Notizia in qualità di velina con la sua amica storia Maddalena Corvaglia. La sua carriera è stata piena di successi, a partire dai programmi che ha condotto come Festivalbar e Sanremo accanto a Gianni Morandi, fino ad arrivare alle fiction a cui ha preso parte, come Carabinieri e Love Bugs. Nel 2015 viene eletta ambasciatrice di UNICEF in Italia. La sua vita privata l’ha vista spesso al centro dell’attenzione per la relazione con Christian Vieri e quella con il famosissimo attore di Hollywood George Clooney con cui è stata fidanzata dal 2009 al 2011. Oggi, Elisabetta Canalis non vive in Italia, è sposata ed è madre. Scopriamo di più.

Elisabetta Canalis, la sua nuova vita: dov’è oggi e cosa fa

Elisabetta Canalis ha sposato nel 2014 il chirurgo ortopedico italo-americano Brian Perri ad Alghero, a poca distanza dalla sua città natale, Sassari. La testimone della sposa non poteva che essere l’amica di una vita, Maddalena Corvaglia. Elisabetta e il marito sono diventati genitori di una splendida bambina, Skyler Eva che è nata a Los Angeles. La modella, infatti, oggi vive in America, in California dove si è trasferita per seguire il marito nel suo lavoro. Di lui, Elisabetta Canalis parla sempre in modo molto romantico e appassinoato, affermando che ha saputo capirla come mai nessuno. La showgirl vive quindi in pianta stabile negli Stati Uniti e, dopo aver aperto un business sul fitness insieme all’amica Maddalena Corvaglia, si dedica all’attività di imprenditrice. Di recente, Elisabetta Canalis è tornata in Italia per trascorrere alcuni giorni di vacanza in Sardegna, terra che ama molto e dove sua figlia ha imparato ad andare in bicicletta, proprio come lei da piccola. La famiglia ha fatto ritorno in California, continuando le vacanze tra i laghi degli Stati Uniti. Elisabetta Canalis ha spiegato che non ha mai voluto condividere immagini della sua bambina per tutelarla. Infine, la bella showgirl ha dichiarato, in un’intervista al Corriere della Sera, che tra lei e suo marito c’è un patto: tra dieci anni torneranno a vivere in Italia. Elisabetta ama molto il suo paese e il marito è d’accordo con lei.

Tutti i fan di sperano in un suo ritorno quanto prima è possibile nel nostro bel paese.