Gemma Galgani irriconoscibile da giovanissima: la foto di 40 anni fa stupisce i fan, “scatto inedito” per la famosa dama del trono over di Uomini e Donne

Finalmente Uomini e Donne ha ripreso la sua corsa pomeridiana, al posto di Day Dreamer, con grandissima felicità di tutti i fan del programma. Molti sono i cambiamenti apportati al programma, a causa del Coronavirus. Fino a d’ora ovviamente la fisicità, il contatto, gli sguardi, le sfuriate, avevano reso il programma un mix davvero irresistibile, come dimostrato anche dal successo avuto negli anni. Tra le grandi protagoniste di queste ultime edizioni c’è sicuramente Gemma Galgani, che si trova alle prese con dei corteggiatori davvero diversi tra loro. Come sempre le interruzioni dell’opinionista Tina, spesso lasciano in lacrime la Galgani, che purtroppo incassa i colpi. La dama e la Vamp sono spessissimo ai ferri corti e non mancano certamente gli sgambetti ai danni della bionda torinese. Le due non riescono a trovare un punto d’incontro e spesso addirittura si pensa a dei copioni già scritti, ma in realtà non è affatto così.

Gemma Galgani irriconoscibile: la foto di 40 anni fa, “scatto inedito”

Adesso che il programma è ricominciato non si fa altro che parlare di Gemma Galgani e del suo lifting che ha ‘causato’ la rottura con il bel Nicola Vivarelli. C’è da dire che in un modo o nell’altro Gemma continua a far parlare di se e a tenere banco. Adesso che ha optato per un lifting per sentirsi più giovane anche esteticamente le sono piovute addosso milioni di critiche, probabilmente anche insensate. Noi abbiamo scovato alcune vecchie foto, risalenti a molti anni fa e possiamo dirvi che la dama torinese era davvero splendida.

In molti sottolineano che la donna possiede un naso molto importante, ma è vero anche che sta molto bene con i lineamenti del suo viso. Lineamenti delicati che la rendono una donna affascinante.

Forse non tutti possono condividere i suoi atteggiamenti all’interno del programma, ma che sia una donna con classe e fisicamente ancora molto bella, è innegabile. Ha ancora molto gusto e la scelta di ricorrere alla chirurgia non è condannabile. Come da lei spiegato, non era per ‘apparire più giovane’, ma ‘vedersi’ più giovane in relazione al suo stato d’animo. Sa di avere un animo da ventenne, quindi non può aspirare ad avere anche l’aspetto di una ventenne, ma sicuramente un viso più florido e fresco si. Se la dama è felice così, perché no?!