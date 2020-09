GF Vip 5, cosa cambierà in studio con il Coronavirus: svelati anche nuovi dettagli sulla casa, ecco le imperdibili parole del conduttore Alfonso Signorini.

Manca ormai sempre meno alla prima, attesissima, puntata del Grande Fratello Vip 5. Dopo 4 stagioni, lunedì 14 settembre partirà la quinta edizione dell’amatissimo reality, che sarà condotta ancora una volta da Alfonso Signorini, dopo il successo ottenuto nella passata stagione televisiva. Accompagnato da un grande cast e dai due attesissimi opinionisti Pupo e Antonella Elia, Signorini non vede davvero l’ora di ripartire per scoprire insieme al pubblico cosa accadrà nella casa più spiata d’Italia e soprattutto quali dinamiche si andranno a creare tra i concorrenti, che sono 20. Nel cast c’è anche una coppia, quella composta da Maria Teresa Ruta e da sua figlia Guenda Goria, che saranno considerate un unico concorrente, almeno all’inizio. La stessa cosa era già accaduta in passato con Antonella Mosetti e sua figlia Asia Nuccetelli e con i fratelli Rodriguez, Cecilia e Jeremias. A svelare delle succulente anticipazioni su questa edizione ci ha pensato proprio Signorini, che a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ ha svelato alcuni dettagli sulla casa e sulle regole che ci saranno in studio per evitare i contagi di Coronavirus. Siete curiosi di scoprire le sue parole nel dettaglio?

GF Vip 5, cosa cambierà con il Coronavirus e come sarà la casa: a svelarlo è Alfonso Signorini, ecco le sue parole

Alfonso Signorini ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni a pochi giorni dall’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip, la seconda che lo vede al timone, dopo 3 anni in cui ha fatto da opinionista accanto alla conduttrice Ilary Blasi. Anche questa volta Signorini ha scelto un cast di tutto rispetto, con ‘super vip’ come Elisabetta Gregoraci, Fausto Leali, Stefania Orlando, Myiriam Catania e tanti altri. Nell’intervista rilasciata al noto settimanale, Signorini ha svelato che la casa quest’anno sarà molto colorata, in pieno stile anni ’70, e decisamente più ampia del solito: “Il salone è enorme e ci saranno tante novità, oltre al tugurio e alla suite. Sarà una casa di ‘rottura’ rispetto al passato”, ha detto il conduttore. In studio, invece, tornerà il pubblico, ma con delle regole ben precise: “Prima avevamo 320 persone, adesso saranno 100, e stanno anche valutando di mantenerle fisse per due puntate”, ha spiegato Signorini.

Le precauzioni, dunque, non mancheranno, visto che l’emergenza Coronavirus non è terminata, ma Signorini è comunque contento di poter riavere il pubblico in studio: “C’è bisogno di calore e partecipazione, sia per me che per chi guarda da casa”, ha concluso il conduttore.