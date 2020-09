A pochi giorni dall’inizio del GF Vip, Alfonso Signorini ha svelato i nomi di due big che non hanno potuto partecipare al reality: sono proprio loro.

Mancano pochissimi giorni all’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip, eppure, soltanto adesso, stanno spuntando fuori dei retroscena davvero incredibili. In una sua recentissima intervista per ‘Tv Sorrisi e Canzoni, Alfonso Signorini, voglioso di ritornare in pista con l’amatissimo reality di Canale 5, ha raccontato ogni cosa nel minimo dettaglio. Non soltanto, infatti, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, ha raccontato cosa cambierà con l’emergenza Coronavirus e, soprattutto, come è stata modificata la casa di Cinecittà, ma ha anche svelato i nomi di due big che non hanno potuto partecipare. A quanto pare, sembrerebbe che era tutto fatto. Addirittura, il direttore del settimanale ‘Chi’ ha svelato che con uno mancava soltanto la firma. Eppure, all’ultimo minuto, è successo qualcosa che ha fatto clamorosamente saltare la sua partecipazione. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Scopriamo ogni cosa dettagliatamente.

GF Vip, i due big che non hanno potuto partecipare: il retroscena di Signorini

Stando a quanto si apprende da questa sua recentissima intervista per ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, sembrerebbe che due big erano ad un passo ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip. E che, all’ultimo minuto, sia saltato tutto. A rivelare ogni cosa, infatti, è stato Alfonso Signorini. Che, a pochi giorni dall’inizio della quinta edizione del reality, ha rivelato ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende dalle parole del conduttore, sembrerebbe che anche Andrea Iannone e Giulio Berrutti avrebbe dovuto varcare la porta rossa. Ma che qualcosa, purtroppo, non sia andata per il verso giusto. Ecco tutti i dettagli.

A quanto pare, sembrerebbe che con Andrea Iannone, infatti, mancava soltanto la firma del contratto. E che, a causa di una causa, rimandata ad Ottobre prossimo, la sua partecipazione al reality è clamorosamente saltata. Per quanto riguarda il famoso attore, invece, il direttore di ‘Chi’ ha rivelato di aver avvertito l’entusiasmo sia suo che della sua compagna Maria Elena Boschi, ma che, a causa di un impegno lavorativo, ha dovuto rifiutare la proposta.

