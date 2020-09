Una clamorosa rivelazione arriva direttamente da Andrea Montovoli, ex concorrente del Grande Fratello, che ha finalmente svelato l’identità della sua misteriosa fidanzata: scopriamo insieme di chi si tratta.

Andrea Montovoli, attore ed ex concorrente del Grande Fratello, ha finalmente svelato l’identità della sua bellissima fidanzata. Era da tempo che si rincorrevano le voci, in molti erano curiosi di scoprire chi fosse la giovane donna che ha rubato il cuore del bellissimo attore. Con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Andrea Montovoli ha finalmente deciso di uscire allo scoperto. Ricordiamo che l’ex concorrente del GF ha debuttato al cinema con il film Uno su due e poi è approdato al programma Ballando con le stelle. Nel 2010 viene consacrato dal cinema con la partecipazione nel ruolo dell’antagonista nel film Scusa ma ti voglio sposare. Grazie al suo talento e alla notorietà viene scelto per essere uno dei protagonisti de L’Isola dei Famosi. Oltre ad essere un attore, Andrea Montovoli è anche un personal trainer certificato, ha infatti conseguito il C.O.N.I. come istruttore funzionale. Nel 2020 lo abbiamo visto al Grande Fratello Vip, che ha però abbandonato per motivi personali. Scopriamo adesso chi è la sua fidanzata.

Grande Fratello, Andrea Montovoli, ecco la sua splendida fidanzata

Il profilo Instagram di Andrea Montovoli è seguitissimo e forse per questo motivo ha scelto di utilizzare proprio il social per postare la prima foto in compagnia della sua fidanzata. L’immagine, scattata durante le vacanze, ritrae l’attore in compagnia di Roberta Fontana. Bruna, dal sorriso solare e il viso dolce, la bellissima fidanzata di Andrea Montovoli è anche la sua account manager, si occupa quindi dei rapporti commerciali dell’attore. A quanto pare, lo scatto è stato pubblicato in un giorno molto speciale: il compleanno di Roberta Fontana e la didascalia riporta il dolcissimo messaggio “semplicemente noi”. Dopo di lui, anche la fidanzata ha postato un’immagine su Instagram e il testo che la accompagna è una dichiarazione d’amore profondo e sincero. Di seguito, lo scatto di cui parliamo.

Un ritratto dolcissimo di una coppia che promette di essere molto felice. Di seguito, invece, una foto di Roberta Fontana, la fidanzata di Andrea Montovoli.

Non ci resta che augurare ad Andrea Montovoli e alla fidanzata tanta felicità.