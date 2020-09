L’Isola dei Famosi, adesso è proprio ufficiale: arriva la notizia tanto attesa

Annunciata per gennaio 2021 la prossima edizione de L’Isola dei Famosi: intanto, arriva la notizia bomba che tutti attendevano.

L’Isola dei famosi ripartirà a gennaio 2021, in base a quanto annunciato ieri sera 8 settembre nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset. La 15esima edizione del Reality di Canale 5 si preannuncia con una notizia che solo nelle ultime ore è diventata ufficiale: al timone non ci sarà la brava e bella Alessia Marcuzzi, che ha guidato la trasmissione per ben 5 anni consecutivi, fin dal debutto dell’Isola dei Famosi sulla rete ammiraglia Mediaset. L’azienda lo aveva annunciato già lo scorso gennaio 2020, dicendo che la conduttrice, in totale accordo con Mediaset, aveva scelto di rinunciare alla conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi. La stessa Alessia, in un’intervista a Chi, ha raccontato: “Dopo l’ultima edizione ho capito che, per me, era finito un ciclo e, quando Maria De Filippi mi ha chiamata per Temptation Island, penso avesse intuito che sarebbe stata la mia dimensione ideale”, ha spiegato Alessia riferendosi al fatto che, forse L’Isola dei Famosi non era il format adatto a lei, a cui piace invece interagire con le persone guardandole negli occhi.

L’Isola dei Famosi, dopo la notizia ufficiale, chi prenderà il posto di Alessia Marcuzzi?

Molto probabilmente la Marcuzzi si riferisce alle polemiche scoppiate attorno alle ultime edizioni de L’Isola dei Famosi. Ricorderete sicuramente il caso dei presunti spinelli fumati da uno dei concorrenti in Honduras poco prima di andare in onda. E anche la storia del presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli, messo in piazza da Fabrizio Corona, che portò addirittura al licenziamento di alcuni autori del programma. Per ora, nessuna certezza sulla futura conduttrice e, in verità, considerando la pandemia globale, neanche su come verrà gestito il reality che, per sua stessa natura, viene necessariamente girato all’estero.

Dopo la conferma ufficiale della notizia dell’addio di Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi, non resta quindi che attendere per scoprire chi la sostituirà in questa nuova avventura, resa ancora più complicata dalla fase che il mondo sta attraversando.