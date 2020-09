Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, entrambi volti noti nel mondo dello spettacolo: e voi lo sapete dove vivono insieme?

Conduttrice televisiva lei, considerata la regina della TV, giornalista e conduttore televisivo lui, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo rappresentano una delle coppie più longeve nel mondo della televisione italiana. La coppia ha da poco festeggiato le nozze d’argento, il 28 Agosto 2020 precisamente. Ricorderete che qualche giorno prima il caro Maurizio era stato ospite dai al programma Io e Te Pierluigi Diaco e Anna Falchi ed in quella occasione aveva omaggiato sua moglie di una dolce e romantica dedica. Delle loro vite come personaggi televisivi abbiamo diverse informazioni. Hanno entrambi ottenuto un grandioso successo alla conduzione di programmi come Uomini e Donne e Maurizio Costanzo Show, entrambi in onda sulle reti Mediaset. Riguardo la loro vita di coppia, i due mantengono una certa riservatezza, salvo qualche squarcio di qualche racconto di alcuni momenti. Ma voi sapete dove vive la coppia? Scopriamolo subito.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: sapete dove vivono? Ve lo sveliamo noi

Come abbiamo detto, la coppia De Filippi-Costanzo risulta essere piuttosto riservata. Riusciamo a ricavare alcune informazioni riguardo la casa in cui vivono grazie ad un’intervista risalente a due anni fa circa ad opera di Fabio Fazio per il programma televisivo Che tempo che fa a cui Maurizio Costanzo prende parte per la presentazione del suo nuovo libro “Il tritolo e le rose”. Poco dopo entra in scena anche la moglie Maria De Filippi che camminando in giro per casa, ci consente di capire un po’ lo stile della loro abitazione. I due vivono insieme a Roma in uno dei quartieri più In della grande Capitale, precisamente nel quartiere Parioli.

Dal collegamento una delle stanze inquadrate è il salone, dal quale i due ospiti di Fazio ci danno il benvenuto. Una elegante sala in cui a farla da padrone sono i colori del bianco ed il color legno. Prende poi la scena la De Filippi che mostra altri angoli della casa come si può vedere dal video e ritroviamo un lungo corridoio bianco, quadri alle pareti ed un elegante tappeto persiano. Si arriva poi alle immagini di una luminosa cucina con un arredamento in legno altrettanto elegante e moderno, ed un grande frigorifero, scrigno dei gelati del golosissimo Maurizio!