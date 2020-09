Per i fan di Masterchef arriva una notizia che coglie davvero di sorpresa: uno dei giudici del programma, potrebbe abbandonare lo show e la televisione. Scopriamo i dettagli dell’indiscrezione.

Masterchef Italia è un programma molto seguito e amato in cui i concorrenti si sfidano a suon di piatti sotto l’occhio vigile e critico di giudici d’eccezione come Bruno Barbieri, Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo. La nona stagione è iniziata il 6 Settembre, trasmessa dall’emittente Tv8 in prima serata. Di recente, tuttavia, un’indiscrezione riguardo uno dei giudici ha gettato un’ombra di dispiacere sul programma. Scopriamo di cosa si tratta. A quanto pare, ci sarebbe la possibilità che Bruno Barbieri abbandoni la trasmissione e, in concomitanza, anche la televisione. Il temutissimo giudice di MasterChef, originario di Bologna, è il secondo chef stellato in Italia, con un totale di 7 Stelle Michelin, secondo solo a Enrico Battolini. Bruno Barbieri ha iniziato la sua carriera come cuoco sulle navi da crociera e dopo diversi corsi di perfezionamento all’estero, è tornato definitivamente in Italia. Il suo ristorante Arquade guadagna possiede due stelle Michelin. Lo chef ha aperto diversi ristoranti anche all’estero, dove è molto apprezzato. Bruno Barbieri è anche autore di alcuni libri e, di recente, durante la quarantena, sembra aver maturato la clamorosa decisione di prendere un periodo di pausa dal lavoro.

La quarantena a causa del Coronavirus ha segnato duramente tutti gli italiani e Bruno Barbieri, durante il lockdown, sembra aver riflettuto a fondo riguardo alla sua vita e alla sua carriera. Lo chef ha dichiarato a Tu Style di sentire il bisogno di una pausa dal lavoro. A quanto pare, il giudice ha spiegato che gli impegni lavorativi gli hanno impedito di viaggiare e andare all’avventura, come piace fare a lui, e stare lontano per lunghi periodi. La meta lontana dai riflettori e dalla televisione sarebbe l’India. Lo chef, come i suoi colleghi, si è dedicato anima e corpo a MasterChef, oltre a seguire i suoi ristoranti e la mole di lavoro a cui è sottoposto deve essere davvero pesante. La decisione di un periodo di riposo sembra essere stata attentamente valutata e soppesata.

Non ci sono ancora notizie certe riguardo il possibile addio di Bruno Barbieri, quindi i fan possono ben sperare di continuare a seguirlo a MasterChef.