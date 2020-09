Pomeriggio 5, Barbara D’Urso non ci sta: “Questa cosa non mi è piaciuta”

Barbara D’Urso sbotta a Pomeriggio 5: “Questa cosa non mi è piaciuta”, ecco cos’è successo e le parole della conduttrice napoletana

La D’Urso è tornata in onda con Pomeriggio 5. Il programma va in onda dal 1° settembre 2008, dal lunedì al venerdì dalle ore 17:15 alle 18:45. Lunedì scorso è iniziata la tredicesima edizione. La trasmissione condotta dalla D’Urso è una delle più seguite della rete del Biscione. Ogni giorno la conduttrice affronta temi di cronaca, di attualità, ma anche di gossip. Oggi, ad esempio, si è parlato in studio del fenomeno del web, Angela Da Mondello, degli scatti al mare di Luigi Di Maio con la sua fidanzata e in modo particolare della lite tra due ex gieffini.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso non ci sta: le sue parole

Nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, nello spazio dedicato al gossip si è parlato della lite avvenuta a casa di Fabio Testi tra Antonio Zequila e il marito di Fernanda Lessa. L’attore ha organizzato una reunion a casa sua e questa volta ha invitato anche Zequila. Quest’ultimo, nel bel mezzo della festa, pare sia stato buttato in piscina dal marito della Lessa. Zequila aveva addosso una lettera del padre, al quale è molto legato. Infastidito dal gesto, Antonio si sarebbe rivolto male nei confronti di Testi dicendogli se gli avesse fatto piacere ricevere una bottiglia in faccia. La D’Urso allora è intervenuta, dichiarando: “Questa cosa non mi è piaciuta”. In collegamento era presente la Lessa, che ha cercato di giustificare il marito dicendo che prima di quel gesto Zequila ha buttato in piscina una bicicletta decisamente più costosa del cellulare che aveva nelle tasche.

La D’Urso, a proposito del gesto del marito della Lessa ai danni di Zequila, ha preso le parti del suo conterraneo, dichiarando: “Anche a io mi sarei arrabbiata“.