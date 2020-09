Samanta Togni, volto storico di ‘Ballando con le stelle’, dopo il matrimonio avvenuto lo scorso febbraio, annuncia novità importanti nella sua vita professionale.

Nuova vita per Samanta Togni, per molti anni ballerina amatissima del sabato sera di Rai 1: non solo il matrimonio col chirurgo Mario Russo, sposato lo scorso febbraio, ma ora per la bella Samanta ci sono anche cambiamenti dal punto di vista lavorativo. Sarà lei infatti il nuovo volto femminile del programma “I Fatti Vostri”, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 2. Grazie a questo nuovo inizio, Samanta trascorrerà quindi molto più tempo a Roma, da cui trasmettono il programma condotto da Giancarlo Magalli. A quanto pare, la convocazione di Michele Guardì sarebbe capitata proprio ‘a pennello’, perché andrebbe ad incastrarsi perfettamente con le nuove esigenze della vita privata della bella ballerina, comprensibilmente cambiate dal momento in cui è iniziata la splendida storia d’amore con Russo.

Samanta Togni, la grande rinuncia di suo marito per amore

Alle pagine di Di Più, la splendida 48enne che con le sue coreografie ha incantato per anni il pubblico di Ballando, ha infatti raccontato che suo marito Mario, chirurgo plastico, ha deciso di trasferirsi proprio nella capitale lasciando Dubai, dove praticamente ha vissuto fino ad oggi: “Mio marito ha fatto una scelta che solo l’anno scorso non avrebbe mai fatto. Ha rinunciato alla sua vita a Dubai dove lavorava da anni e, per amore, ha deciso di trasferirsi a Roma con me, dove sto per iniziare una nuova avventura televisiva”. Quando Samanta ha ricevuto la proposta per far parte del cast de ‘I Fatti Vostri’, Mario le ha subito detto che era disposto a mettersi in gioco aprendo un nuovo studio a Roma, lasciandosi alle spalle la lunga parentesi di Dubai.

Un bellissimo gesto d’amore nei confronti della bravissima Samanta e noi facciamo tanti auguri a questa coppia meravigliosa per la loro nuova vita.