Una brutta notizia per i fan della famiglia più chiacchierata d’America che arriva direttamente da una delle sue protagoniste: Kim Kardashian ha annunciato che lo show “A spasso con i Kardashian” è giunto alla fine.

Il famosissimo programma “Al passo con i Kardashian” chiude dopo 14 anni, è arrivato il momento di dire “addio” alla famiglia più chiacchierata d’America. Lo show che ha portato al successo internazionale Kim Kardashian e la sua vivacissima famiglia si concluderà nel 2021 dopo essere andato in onda a partire dal 2007. Grazie ad “Al passo con i Kardashian” abbiamo potuto approfondire la conoscenza di quelle che, ad oggi, sono delle vere e proprie star a livello globale. Oltre a Kris e Bruce Jenner, abbiamo seguito la vita delle sorelle Kardashian, Kourtney, Kim e Khloe Kardashian, figlie del primo matrimonio della matriarca e dei loro fratelli. Dello show fanno parte anche le più piccole della famiglia, la super modella Kendall Jenner e l’imprenditrice miliardaria Kylie Jenner, da poco diventata madre di una splendida bimba di nome Stormi. In questi anni il programma ci ha dato la possibilità di seguire tutte le vicissitudini, i momenti felici e drammatici e gli impegni lavorativi delle famose star americane, permettendoci di entrare in quel mondo dorato di cui fanno parte. La decisione drastica di cancellare lo show è stata riportata proprio da Kim Kardashian sul suo profilo Instagram. Scopriamo cosa ha detto.

Kim Kardashian annuncia la cancellazione del programma di famiglia

Kim Kardashian ha condiviso un post sul suo profilo Instagram pieno di commozione e gratitudine.“È con il cuore pesante che, come famiglia, abbiamo preso la difficile decisione di dire addio a Keeping Up with the Kardashians”, ha scritto. La star ha ringraziato tutti i fan affermando che senza il loro sostegno e affetto non sarebbe arrivata dov’è adesso. Pare che la decisione sia stata presa poiché con l’utilizzo sempre più massiccio dei social da parte delle protagoniste sarebbe impossibile non far trapelare i dettagli e gli spoiler di ciò che dovrebbe accadere nello show. Il programma racconta la vita delle Kardashian che, tuttavia, loro condividono quotidianamente sui social dove sono seguitissime. Ragion per cui i nuovi episodi non potrebbero sorprendere i fan raccontando loro qualcosa di cui non sono già a conoscenza. Kim Kardashian ha chiuso il suo messaggio ringraziando tutte le persone che hanno fatto parte di questo grande progetto e dichiarando tutto il suo amore per i fan.

Non ci resta che goderci l’ultima stagione di questo incredibile show e salutare la famiglia Kardashian e le emozioni che ci ha saputo regalare!