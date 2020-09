Soleil Sorge ha rilasciato una dichiarazione al settimanale Chi in cui smentisce categoricamente il presunto flirt con Andrea Iannone, spiegando perché non potrebbe mai esserci nulla tra loro.

Solei Stasi è una bellissima influencer dalla doppia nazionalità italiana e americana. Nata a Los Angeles, è sempre stata interessata al mondo dello spettacolo e ha studiato recitazione in una delle migliori scuole di New York. Giunta in Italia, è diventata nota al pubblico per aver partecipato al programma Uomini e Donne come corteggiatrice di Luca Onestini. Il tronista la scelse come sua compagna di vita, ma la loro storia è durata solo sei mesi, quando la modella lo ha lasciato con una lettera mentre Luca Onestini era all’interno della casa del Grande Fratello. Soleil Stasi ha deciso allora di concentrarsi sulla sua carriera e ha preso parte all’Isola dei Famosi dove ha conosciuto Jeremias Rodriguez, fratello della famosissima Belen con cui ha avuto una relazione. Tra le sue passioni, troviamo il calcio: l’influencer è una grande tifosa della Roma. Di recente, alcuni rumor la volevano coinvolta in una storia con Andrea Iannone, ma Soleil Stasi smentiscee tutto con una dichiarazione al settimanale Chi in cui rompe finalmente il silenzio: “Non potrei mai stare con Iannone”, ha detto. Scopriamo di più.

Soleil Sorge sulla presunta storia con Andrea Iannone: “Interessato alla visibilità”

Le prime voci di un flirt tra Soleil Stasi e Andrea Iannone arrivano in estate, quando i due sono stati pizzicati insieme durante le vacanze in Sardegna. L’influencer ha spiegato che si è trattato di un incontro causale, entrambi erano ospiti di un amico in comune. La coincidenza ha voluto che si ritrovassero anche a condividere il volo di ritorno, cosa che ha dato adito ad altre speculazioni. Soleil Stasi continua nel suo racconto a Chi, spiegando che Andrea Iannone si è mostrato gentile e sembrava apprezzare la sua compagnia, ma ha aggiunto che, secondo lei, il giovane sarebbe attratto dalla visibilità. La modella conferma che Iannone potrebbe essere attratto da lei fisicamente, ma dichiara che tra loro non c’è alcun feeling. Infine, Soleil ha assicurato di avere molto rispetto per il passato, ragion per cui non potrebbe mai frequentare un uomo che era impegnato con la sua ex cognata. Da parte sua, Andrea Iannone ha replicato, tramite il suo profilo Instagram, di essere allibito per quello che alcune persone dicono di lui e della sua vita privata.

A quanto pare, tra Soleil Stasi e Andrea Iannone non c’è alcuna storia d’amore.