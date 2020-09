Tensione in diretta a ‘Pomeriggio 5’: Simona Izzo si scaglia contro la mamma di Luigi Favoloso, volano parole forti, ecco i dettagli dello scontro in studio.

Lunedì 7 settembre è cominciata la tredicesima edizione di Pomeriggio 5, il programma in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 e condotto da Barbara D’Urso. Dopo una stagione difficile, dovuta all’emergenza Coronavirus, la conduttrice ha staccato un po’ la spina con le meritate vacanze e ora è tornata a informare, intrattenere e tenere compagnia al pubblico con i suoi programmi, sempre e rigorosamente in diretta, anche se con qualche cambiamento dovuto all’emergenza ancora in atto. Nella seconda puntata di Pomeriggio 5 ci sono stati dei momenti di ‘tensione’ in studio. Dopo un ampio spazio dedicato alla cronaca e all’attualità, infatti, il salotto della D’Urso si è riempito di ospiti, che si sono confrontati su alcuni argomenti più ‘leggeri’. Durante il dibattito, però, ci sono stati degli scontri, uno dei quali ha visto coinvolte Simona Izzo, in collegamento da casa, e la madre di Luigi Mario Favoloso, Loredana Fiorentino, ormai diventata ospite fissa nei programmi della D’Urso. In studio sono volate parole pesanti: ecco i dettagli della vicenda.

Tensione in diretta a Pomeriggio 5: Simona Izzo si scaglia contro Loredana Fiorentino, volano parole pesanti

La seconda parte della puntata di ieri di Pomeriggio 5 è stata dedicata, come sempre, al gossip e alla cronaca ‘rosa’, con tanti ospiti, in studio e in collegamento, che si sono confrontati su diversi argomenti, tra cui il ‘body shaming‘, molto attuale in questo periodo. Anche Eliana Michelazzo, ex agente di Pamela Prati, era tra gli ospiti, e ha parlato di una foto girata sul web durante l’estate, nella quale si mostrava il suo corpo in costume senza le modifiche e i filtri. Un corpo che, secondo l’immagine in questione, sarebbe gonfio e pieno di cellulite. La Michelazzo ha sottolineato più volte che quell’immagine è stata modificata e che non è vera. In studio c’era anche Loredana Fiorentino, madre di Luigi Favoloso, la quale si è rivolta alla Michelazzo dicendole che alla sua età non ha tutta quella cellulite: “Se vuoi facciamo una gara di lato B”, ha detto la Fiorentino in tono provocatorio. Le sue parole non sono affatto piaciute agli altri ospiti, che l’hanno accusata di offendere così la Michelazzo. Anche Simona Izzo è intervenuta nel dibattito, scagliandosi contro la Fiorentino: “Non tutti hanno la fortuna di avere le tue gambe, io non le avevo nemmeno a 20 anni. Il problema è che quando si ammosciano le gambe, dovrai rassodare il cervello, che è la cosa più importante”.

Le parole della Izzo hanno ottenuto il plauso di tutti i presenti, che le hanno dato pienamente ragione. E voi da che parte state?