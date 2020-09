Nel corso della puntata odierna di Storie Italiane, il famosissimo attore ha confessato di avere avuto una tremenda confessione: le sue parole.

È iniziato soltanto da pochissimi giorni la nuova edizione di ‘Storie Italiane’, eppure è bastato poco per regalarci delle puntate davvero incredibili. Intervistati da Eleonora Daniele, diversi personaggi televisivi si stanno raccontando e svelando senza troppi peli sulla lingua. È il caso, ad esempio, di Catherine Spaak. Che, molto probabilmente per la prima volta, ha rivelato di avere avuto un’emorragia celebrale diversi mesi fa. Ed è anche il caso di Wilma Goich. Che, a pochi mesi dalla morte di sua figlia Susanna Vianello, non ha potuto fare a meno di raccontare il suo immenso dramma. Ma non è affatto finita qui. Nel corso della puntata odierna del programma, e quindi di Mercoledì 9 Settembre, un famosissimo attore ha voluto ampiamente raccontare il suo periodo ‘buio’. E, soprattutto, di quando, a causa di diverse vicissitudini, è stato colpito da una ‘tremenda depressione’. Una vera e propria confessione drammatica, c’è da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, ha lasciato tutti senza parole. Ma scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio. E, soprattutto, di chi stiamo parlando esattamente.

Storie Italiane, il dramma dell’attore: ‘Tremenda depressione’, cos’è successo

Nel corso della puntata odierna di Storie Italiane, come dicevamo precedentemente, il famoso attore non ha potuto fare a meno di parlare del suo dramma. Intervistato da Eleonora Daniele, infatti, il noto comico della televisione italiana ha confessato di aver avuto, a causa di un periodo buio che ha vissuto, una ‘tremenda depressione’. Ma di chi parliamo esattamente? Parliamo proprio di lui: Mandi Mandi. Ebbene si. Proprio Marco Milano, in diretta televisiva, ha parlato dei diversi problemi finanziari avuti diverso tempo fa. Stando a quanto raccontato dal diretto interessato a ‘Storie Italiane’, sembrerebbe che l’attore, a causa dei suoi commercialisti, che, a quanto pare, sbagliavano le sue dichiarazioni dei redditi, si sia ritrovato a pagare diversi debiti. Ma non è affatto finita qui. Come raccontato,infatti, dal buon Milani, sembrerebbe che, per diversi anni, il comico abbia pagato una tassa che, invece, non avrebbe dovuto affatto pagare. E che, dopo essersene reso conto, non ha potuto fare ricorso perché erano passati diversi mesi.

Insomma, un vero e proprio dramma, c’è poco da ammetterlo. E che, com’è giusto che sia, ha provocato dei grossi danni all’attore. Non soltanto, come raccontato dal diretto interessato, al momento, gli è stata pignorata una casa. E, quindi, non ha una fissa dimora. Ma, da come dichiarato, ha avuto un periodo in cui ha sofferto di una tremenda depressione.