Uomini e Donne, ex amatissima tronista diventa mamma per la seconda volta, che felicità! Poco fa è nata Olimpia, il dolcissimo post su instagram

Lo sappiamo benissimo tutti, Uomini e Donne negli ultimi anni è diventato una sorta di trampolino di lancio per tutti quei ragazzi che nella vita desiderano sfondare nel mondo dello spettacolo, ma non è ora e non è stato sempre così. Anzi, moltissime delle coppie uscite dal dating show hanno messo su famiglia, si sono sposate. Molti altri protagonisti invece, nonostante non stiano più con i partner conosciuti all’interno del programma hanno trovato la felicità al fianco di qualcun altro e si sono sistemati. Alcuni di questi ex protagonisti sono ancora amatissimi e seguitissimi dal pubblico, che adesso grazie ai social riescono a sentirsi sempre in contatto con loro. Nonostante il lockdown questo è stato un periodo molto florido per alcune di queste ex protagoniste del programma che adesso si trovano a diventare madri per la prima volta o in alcuni casi, mamma bis o tris.

Uomini e Donne, ex amatissima tronista diventa mamma: è nata Olimpia

Oggi arriva una splendida notizia, una delle troniste più amate di sempre della storia di Uomini e Donne ha dato alla luce la sua secondogenita. La donna finalmente aveva ritrovato la serenità, dopo la fine dell’amore con Mario De Felice, sua scelta ai tempi di Uomini e Donne. Poi il suo matrimonio ha avuto alcuni momenti di crisi, che però sono rientrati e le hanno donato la gioia di essere mamma per la seconda volta. Avete capito bene, stiamo parlando di Ramona Amodeo, che oggi ha dato alla luce la sua secondogenita Olimpia.

Una gioia davvero immensa per la tronista che scrive un dolcissimo post per la new entry di casa Amodeo: “9/09/2020 8:51 È nata Olimpia una polpettina di 3,710 e 50 cm d’amore grazie a tutti i dottori, ostetriche e infermieri che hanno reso questo mio primo appuntamento magico siete stati tutti degli angeli…“. Insomma pare proprio che il parto sia andato nel migliore dei modi, che mamma e figlia stanno bene e ora non resta altro che riposarsi e poi festeggiare. Noi ovviamente continueremo a tenervi aggiornati sulla situazione. Nel frattempo però vi consigliamo di andare sul profilo Instagram della bellissima Ramona, per poter vedere tutte le foto che pubblica in merito alla sua vita da mamma e imprenditrice!