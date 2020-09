Chi è Jessica, la nuova tronista di Uomini e Donne: la giovane mamma ha raccontato tutta la sua vita in un video di presentazione.

E’ iniziata una nuova stagione di Uomini e Donne ed oggi, 9 settembre, sono state presentate le due nuove troniste. Sophia e Jessica sono i loro nomi e sono due bellissime donne ma con caratteri e passati completamente diversi. La prima è una bellissima 18enne dagli occhi azzurri e dai lunghi capelli biondi. La seconda, Jessica, nel video di presentazione ha parlato della sua vita, del suo passato e di cosa cerca ora nel programma. Mamma di 29 anni senza filtri ha svelato tutti i dettagli che prima di oggi nessuno conosceva: ecco le sue parole.

Uomini e Donne, Jessica: età, cosa fa nella vita ed il passato turbolento

“Chi mi guarda riesce a vedere senza fermarsi all’apparenza“: inizia così il video di presentazione della nuova tronista Jessica. La nuova protagonista di Uomini e Donne ha 29 anni ed è originaria di Gavignano Sabino, un paesino in provincia di Rieti. Il suo video di presentazione è stato molto forte, commovente. Ha saputo raccontare senza filtri la sua storia in maniera impeccabile. “Sono una mamma, ho un figlio di 5 anni di nome Kevin che è tutta la mia vita. La sua nascita mi ha fatto capire tante cose, prima di tutto i dispiaceri che ho dato a mia madre. Non sono stata una figlia modello: a 18 anni sono scappata di casa, sono andata a Milano. Avevo 300 euro in tasca e ho dormito per 15 giorni in stazione. Ho avuto un padre molto autoritario e sono scappata per quello” prosegue il suo racconto la nuova tronista. “Non eravamo il ritratto della famiglia felice, mamma casalinga, papà operaio: è sempre stato un gran lavoratore ma quello non basta. Mi è mancato l’affetto, il senso di famiglia. E’ sempre stata mamma ad occuparsi di me e mia sorella”.

“Negli ultimi due anni sono cresciuta e ho capito tante cose. Ho provato rancore nei confronti di mio padre. Ora papà è un bravo nonno, sta recuperando con mio figlio. Io gli ho chiesto scusa, volevo che lui si arrabbiasse perchè ero in cerca di attenzioni. Ultimamente mi ha detto ‘brava’ perchè sto crescendo un figlio da sola. Mio figlio vive con me, me lo porto sempre ovunque io vada” racconta.

Riguardo l’amore ed i suoi desideri d’amore ha rivelato: “Ho sempre avuto relazioni finite male. Per un periodo ce l’ho avuta con gli uomini. Ho sempre fatto io l’uomo, questa è l’occasione per sentirmi donna. Cerco un uomo protettivo e rispettoso in primis nei confronti di mio figlio e poi nei miei. Vorrei sposarmi in chiesa e vorrei un altro figlio. Vorrei un uomo in grado di restare quando soffro, di andare oltre ciò che sembro. Voglio una storia pulita”.