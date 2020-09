Uomini e Donne, lite tra Giovanna e Sammy: il gesto di Maria De Filippi

Nella puntata odierna di Uomini e Donne c’è stata un’accesa lite tra Giovanna Abate e Sammy Hassan: ecco il gesto di Maria De Filippi

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Il programma è tornato in onda lunedì scorso con tantissime novità. Il format è stato rivoluzionato: la produzione ha infatti accorpato il trono classico e il trono over. Anche lo studio ha subito grosse modifiche: il pubblico è posto alle spalle dei tronisti e degli opinionisti, mentre i corteggiatori si trovano accanto alla conduttrice. I cavalieri e le dame, invece, occupano il solito posto. Tutti i partecipanti sono divisi dal plexiglass e mentre ballano indossano le mascherine. Norme dettate dalla pandemia di Covid-19 ancora in corso, ma anche una ventata d’aria fresca nel dating show di Maria De Filippi.

Nella puntata odierna sono state presentate le due troniste, i loro corteggiatori e c’è stata anche una lite molto accesa tra i due ex protagonisti del programma.

Uomini e Donne, lite in studio tra Giovanna e Sammy: il gesto della De Filippi

Nella puntata odierna erano presenti in studio Giovanna Abate e Sammy Hassan, ultima coppia formatasi nel trono classico. La loro storia d’amore, nata in tempo di Covid-19, è durata meno di un mese. Appena usciti dal programma, infatti, i due ex protagonisti del dating show si sono lasciati. La De Filippi li ha ospitati oggi in studio per sentire la loro versione. Tra i due ovviamente c’è stata una lite molto accesa: la Abate accusava il suo ex fidanzato di essere stato falso, mentre Hassan si difendeva attaccando a sua volta l’ex tronista. La lite, secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, sarebbe durata poco rispetto alle anticipazioni apparse qualche giorno fa sul web. È probabile che la redazione abbia tagliato una parte della discussione, accorciando visibilmente la parte dedicata ai due ex protagonisti del programma.

La scelta, tra l’altro, è stata ben accolta dal pubblico di Uomini e Donne. La coppia formatasi nella scorsa edizione del programma non è ben voluta dai fan, nonostante Giovanna fosse un personaggio molto seguito sul web. I telespettatori, infatti, pensano che sia l’uno che l’altra abbiano finto durante il programma e la loro storia non ha appassionato proprio nessuno. Lo spazio assolutamente limitato dedicato all’ex tronista e alla sua scelta è stato applaudito dal pubblico sul web. La De Filippi parte dunque con il favore del pubblico.