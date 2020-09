Valentina Ferragni mostra la vecchia foto: il cambio di look è impressionante, ecco l’immagine imperdibile pubblicata dall’influencer sul suo profilo Instagram.

Valentina Ferragni ha cominciato a muovere i primi passi sui social seguendo la scia di sua sorella Chiara, ma nel tempo è stata brava ad affermarsi in maniera autonoma e per proprio merito come influencer. Oggi la ‘piccola Ferragni’ è super seguita e il suo profilo Instagram conta oltre 3 milioni e mezzo di followers. Numeri importanti, insomma, che testimoniano il suo successo e la sua capacità di farsi apprezzare e amare dal web. Nonostante la sua bellezza e il suo corpo da urlo, però, Valentina è stata spesso vittima di critiche per il suo fisico e le sue forme più ‘generose’ rispetto a quelle di altre influencer, ma questo non l’ha mai fermata né scoraggiata. La Ferragni, infatti, risponde sempre per le rime ai commenti degli haters e continua a mostrarsi senza problemi, ricevendo sempre tantissimi complimenti per la sua bellezza e per il suo modo di essere. Poco fa ha pubblicato un suo vecchio scatto, scatenando i commenti dei suoi fan. Il motivo? Il cambio di look che si vede nella foto è davvero incredibile: scopriamolo insieme.

Valentina Ferragni mostra la sua vecchia foto: il cambio di look è davvero impressionante, ecco com’è l’influencer

Valentina Ferragni è sempre super presente e attiva sui social e condivide con i suoi followers tutto quello che fa, dal lavoro alle vacanze, passando per i momenti con il suo fidanzato, che spesso divertono i followers. La sorella minore di Chiara è molto amata e apprezzata e per la sua bellezza e la sua personalità e i suoi post fanno sempre incetta di like e commenti. Proprio come l’ultimo che ha pubblicato, nel quale si è mostrata con un vecchio look, totalmente diverso da quello di oggi. Nella foto che ha condiviso, infatti, Valentina ha i capelli completamente tinti di rosa. Una scelta davvero coraggiosa la sua, che però le ha reso giustizia, perché quel colore le sta davvero benissimo e si sposa alla grande con i suoi occhi azzurri.

“Dovrei tornare al rosa?”, scrive Valentina nella didascalia, chiedendo dunque consiglio ai suoi followers, i cui commenti non si sono certo fatti attendere. In tantissimi, infatti, tra amici e fan, hanno espresso i loro pareri, che sono piuttosto contrastanti. Per alcuni Valentina sta meglio bionda, per altri il look rosa è da ripetere. Voi cosa ne pensate?