La bellissima Anna Tatangelo si mostra sul suo profilo Instagram mentre si diverte in piscina in buona compagnia: ma chi sarà il giovanotto della foto?

In un post pubblicato di recente su Instagram, Anna Tatangelo ha mostrato un momento simbolo dell’estate che ha trascorso. Un’estate un po’ particolare per tutti, certo, e per Anna non è stata da meno: oltre alla pandemia globale in corso, ricordiamo che la cantante si è da poco separata dal compagno Gigi D’Alessio dopo molti anni e che sua madre è stata ricoverta per frattura alla mandibola in seguito ad una brutta caduta. Tra alti e bassi, comunque, la Tatangelo ha trovato il tempo per dedicarsi al lavoro: è appena uscito infatti il singolo ‘Guapo’ che la vede duettare insieme al rapper Geolier. Intanto, per tutta le stagione i paparazzi hanno fattlo di tutto per beccarla in compagnia di qualche nuovo cavaliere, ma niente da fare: quest’estate, per Anna non sembra essere stata foriera di nuovi colpi di fulmine. Qualcuno allora sarà stato ben felice di vedere lo scatto postato su Instagram che ritrae la cantante mentre si gode le vacanze con un bellissimo giovanotto, ma l’entusiasmo deve essere durato pochissimo a rendersi conto che l’uomo della foto non è affatto un nuovo flirt per l’artista originaria di Sora. Ma allora di chi si tratta?

Anna Tatangelo, la bellissima dedica al ragazzo della foto: “So sempre dove trovare il sorriso”

Il ragazzo che appare sorridente in piscina con Anna Tatangelo e a cui la cantante ha dedicato parole stupende, è semplicemente suo fratello Giuseppe, che in questi giorni ha compiuto 35 anni. La cantante, per fargli gli auguri ha quindi postato questa tenerissima immagine che rivela tutta la forza del loro legame. “Niente …ogni volta non riusciamo a fare una foto un po’ più seria! Tanti auguri bro! È stata un’estate diversa con alti e bassi , ma sono felice perché so sempre dove trovare un sorriso vero !TVB”, queste le parole di Anna per il fratello Giuseppe, che ha saputo starle sempre accanto in questi mesi così difficili facendola sorridere sempre e nonostante tutto.

Siamo felici per Anna del legame così intenso con suo fratello e ci complimentiamo, bellissimi entrambi, non c’è che dire.