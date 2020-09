Aurelio De Laurentiis, sapete chi sono e cosa fanno nella vita i figli Luigi, Edoardo e Valentina? Scopriamolo in questo servizio.

Aurelio De Laurentiis, classe ’49 è noto al pubblico per la sua fama da imprenditore nel mondo calcistico e nel settore cinematografico. Ha fondato nel 1975 la società cinematografica Filmauro, con la quale ha ottenuto grandiosi successi portando numerosi film sul grande schermo. Dal 2004 è presidente del club calcistico SSC Napoli e dal 2018 è anche presidente del squadra di calcio del Bari. E’ sposato con Jacqueline Marie Baudit, qui puoi scoprire di più sulla moglie del patron De Laurentiis. I due hanno avuto tre figli Luigi, Edoardo e Valentina. Scopriamo chi sono e cosa fanno nella vita.

Aurelio De Laurentiis, chi sono i figli del presidente della SSC Napoli

Primogenito della coppia De Laurentiis-Baudit è lui Luigi De Laurentiis, nato a Roma nel 1979. Ha compiuto i suoi studi a Los Angeles dove si è trasferito dopo la maturità per intraprendere gli studi di produzione cinematografica alla University of Southern California, dove ha conseguito la laurea nel 2003. Alla laurea segue un Master in Finanza e Marketing Cinematografico. Il 41enne ha scelto di seguire le orme del padre, infatti rientrato in Italia ha cominciato a lavorare come produttore cinematografico per la società fondata dal padre, la Filmauro con la quale ha riscosso numerosi successi. Come il padre anche lui è impegnato nel mondo sportivo come presidente della squadra calcistica del Bari. Negli anni passati, correva l’anno 2009.. è stato al centro del gossip perché faceva coppia con Michelle Hunziker; i due si conobbero sul set di Natale in Crociera, uno dei film Cinepanettone. Valentina De Laurentiis invece, è una stilista con una sua linea di borse VdL; si è laureata lo scorso aprile in Psicologia, presso l’Università Lumsa di Roma. Ha discusso la tesi da casa, tramite la seduta online a causa dell’emergenza Covid-19. Edoardo de Laurentiis invece, nato nel 1985, oggi 35 anni, è manager della squadra di cui il padre è presidente la SSC Napoli. Lo scorso anno è stato al centro di polemiche e dibattiti a causa di una lite con il calciatore Allan negli spogliatoi; i due sono arrivati ad un faccia a faccia; ma fortunatamente gli animi si sono placati poco dopo.

E’ giunta voce che Aurelio De Laurentiis sia risultato positivo al Coronavirus, e come lui sua moglie. Anche per i figli del noto imprenditore seguirà la stessa sorte? Seguiranno aggiornamenti..

