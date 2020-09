Aurelio De Laurentiis positivo al Coronavirus: contagiata anche la moglie Jacqueline, ecco tutti i dettagli sulla vicenda e le loro condizioni.

E’ di poco fa la notizia che il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è risultato positivo al Coronavirus. Il patron del club partenopeo ha ricevuto il risultato del tampone effettuato martedì e ha scoperto di aver contratto il Covid. Attualmente si trova a Capri, dopo che ieri ha partecipato all’Assemblea della Lega di Serie A a Milano. All’incontro hanno partecipato i vertici dei club della massima serie italiana e i rappresentanti della Lega, che ora dovranno sottoporsi al protocollo deciso per coloro i quali hanno avuto contatti con una persona positiva, ovvero fare i test e mettersi in eventuale isolamento in caso di risultato positivo. Il Patron, stando a quanto si apprende da La Repubblica, avrebbe partecipato all’Assemblea nonostante i sintomi riconducibli al Covid, giustificando il suo malessere con un’indigestione di ostriche, e non avrebbe nemmeno utilizzato sempre la mascherina, così come si vede in un video pubblicato su Tuttomercatoweb. Non è finita però, perché poco fa è arrivata la notizia che anche la moglie di Delaurentiis, Jacqueline Baudit, è risultata positiva al tampone e ha dunque contratto il virus: ecco i dettagli sulla vicenda e le condizioni attuali della coppia.

Aurelio De Laurentiis positivo al Coronavirus: anche la moglie è stata contagiata, ecco i dettagli

Aurelio De Laurentiis ha contratto il Covid-19 e con lui anche sua moglie, Jacqueline Baudit. La notizia ha scosso senza dubbio il mondo del calcio, soprattutto perché i patron del Napoli ieri ha partecipato all’Assemblea di Lega avvenuta all’Hotel Hilton di Milano, stando a contatto con numerosi esponenti del mondo del calcio. Paura anche per la squadra partenopea, che però non dovrebbe essere stata in contatto con il Presidente negli ultimi giorni. In ogni caso allenatore e giocatori sono stati sottoposti ai controlli di routine e sono in attesa delle risposte. Anche la moglie di De Laurentiis, Jacqueline, è risultata positiva al Covid. Ora i due si trovano a Capri e a quanto pare le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

Il patron azzurro accuserebbe soltanto stanchezza e dolori articolari, ma i medici di famiglia starebbero ipotizzando un ricovero precauzionale al Gemelli di Roma, per effettuare ulteriori accertamenti e tenere sotto controllo la situazione.