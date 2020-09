Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che tra Belen Rodriguez ed alcuni paparazzi sia scoppiata una lite per strada: momenti di tensione.

È stata la vera e propria protagonista indiscussa di questa estate, Belen Rodriguez. Al centro del gossip per la notizia della seconda separazione da Stefano De Martino e per i suoi flirt con Gianmaria Antinolfi ed Antonino Spinalbese, la showgirl argentina, senza alcun dubbio, ha vissuto un periodo della sua vita molto, ma molto particolare. Sono diverse settimane, infatti, che la modella è sulle copertine di ciascun settimanale di gossip. E, soprattutto, al centro di discussioni principalmente la sua vita privata. È proprio per questo motivo che, stando a quanto si apprende dal sito Wolf Break, sembrerebbe che, nei giorni scorsi, sia letteralmente scoppiata. Anche perché, parliamoci chiaro, non è affatto facile gestire una situazione del genere. E così, mentre era per strada tranquillamente, sembrerebbe che la showgirl argentina abbia avuto una lite con i paparazzi che erano lì ad attenderla. Insomma, dei veri e proprio momenti di tensione, c’è da ammetterlo. Anche perché, stando a quanto si legge, sembrerebbe che una Belen ‘in queste vesti si sia vista davvero di ‘rado’. Ecco tutti i dettagli.

Belen Rodriguez, la lite per strada con i paparazzi: cosa è successo

Stando a quanto si apprende dal sito Wolf Break, sembrerebbe che Belen Rodriguez, nei giorni scorsi, abbia avuto una lite con i paparazzi. Riavvolgiamo, però, il nastro. E cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio. Da quanto si legge, sembrerebbe che il tutto sia avvenuto al ritorno da scuola di Santiago. Quando, dopo averlo riaccolto tra le sua braccia, la showgirl argentina prende la sua macchina e decide di uscire di casa. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse per il fatto che, come raccontato, sembrerebbe che a pochi metri di distanza ci sia un gruppo di paparazzi appostati lì apposta per lei. È proprio per questo motivo che, resasi conto di tutto, la modella accosta l’automobile e, dopo aver abbassato il finestrino, inizia la sua sfuriata. Ciò che lei rivendica, come d’altra parte ha sempre fatto, è di avere un po’ di libertà. E di essere lasciata in pace. Insomma, una Belen davvero furiosa, a quanto pare. E che, come raccontato dallo stesso sito, si è vista ‘di rado’.

Insomma, la pressione mediatica che, in questo ultimo periodo, Belen Rodriguez ha ricevuto è stata davvero immensa. Sarà proprio per questo motivo che, come raccontato dal sito, avrebbe avuto questa sfuriata nei confronti dei paparazzi.

Ritorna il sereno con Stefano

Dopo i rapporti gelidi di qualche mese, come raccontato dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che tra Stefano e Belen sia finalmente ritornato il sereno.