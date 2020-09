Benedetta Rossi, com’era prima del successo? Spunta la foto del passato

Benedetta Rossi è una delle più famose Food Blogger italiane, infatti ha un blog di cucina e un canale YouTube molto seguito, Fatto in casa da Benedetta, in cui spiega le cucine semplici della tradizione. Grazie alla sua passione e al talento innato è riuscita ad arrivare su Real time e Food Network, con il suo blog di cucina. Benedetta apprende fin da subito i segreti della cucina grazie alla nonna e alla madre. Inizia quindi la sua carriera dedicandosi alla gastronomia aprendo negli anni ’90 un agriturismo anche grazie all’aiuto del suo compagno Marco. Nel 2016 pubblica il suo primo libro di ricette per Mondadori: “Fatto in casa da Benedetta”, l’anno successivo “Fatto in casa da Benedetta 2” e nel 2018 “La cucina di casa mia”. Un vero e proprio successo il suo consolidato negli anni, e non potevamo aspettarci diversamente, perchè la Rossi con le sue doti culinarie ha saputo far appassionare migliaia di italiani al suo programma “Fatto in casa per voi”. Ma molti si chiedono, com’era la nota food blogger prima del successo? A quietare la curiosità spunta la foto del passato.

Benedetta Rossi, com’era prima del successo?

La nota food blogger Benedetta Rossi ha raggiunto un tale successo con il suo canale Youtube Fatto in casa da Benedetta da raggiungere Real Time e Food Network. Il suo programma di cucina è uno dei più seguiti degli ultimi tempi, e sono molte le persone che seguono i suoi consigli culinari. Certamente il fatto di essere molto spontanea e di non darsi arie da grande chef gioca a suo favore, la semplicità di Benedetta e la genuinità della sua cucina sono stati gli ingredienti vincenti che l’hanno condotta al successo. Inoltre Benedetta durante lo svolgimento delle sue ricette è in grado di comunicare in modo diretto, semplice e arricchendo il tutto con piccoli aneddoti che riguardano la sua famiglia. La food blogger è sempre apparsa con i capelli rossi e il grembiulino personalizzato, ma com’era prima del successo?

In una foto che la stessa donna ha pubblicato sul suo profilo instangram, che tende sempre ad aggiornare quotidianamente, si è mostrata insieme con il compagno Marco, accendendo la curiosità dei suoi numerosi fan. Infatti, è apparsa con i capelli corti più del solito, di un colore decisamente diverso dal rosso, anzi, tendente al castano, mostrandosi giovanissima. La foto ha raccolto tantissimi like e molti sono stati gli apprezzamenti per Bendetta che è seguita non solo per il suo immenso talento culinario ma anche per la sua spontaneità.

