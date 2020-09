Caduta libera, accade l’impensabile: “Allarme, regia!”, panico in studio

Caduta libera riparte alla grande: in studio, però, accade ciò che nessuno avrebbe mai immaginato, tensione alle stelle.

Dopo lo stop dovuto al Covid, il game show pomeridiano di Mediaset è ripartito lunedì scorso alla grande: ancora una volta capeggiato dal simpatico Gerry Scotti, il programma, giunto alla sua nona stagione, martedì 8 settembre è stato visto da quasi due milioni di spettatori nella prima parte e da più di due milioni e mezzo nella seconda parte (18.42%). Nuova scenografia per lo Studio 20 di Cologno Monzese e anche una novità nel gioco: dalla settimana prossima, infatti, verrà inserito “Chissà chi sarà”, che prevede di indovinare l’identità di un personaggio famoso partendo da una lettera comune al suo nome e al suo cognome, come se fosse un cruciverba.

Caduta libera, l’imprevisto che ha fatto scattare l’allarme

Durante la puntata di ieri sera, è accaduto un episodio alqanto singolare: il campione subentrato alla campionessa in carica, dopo aver risposto correttamente a una domanda, ha comunicato a Gerry Scotti la presenza di una cavalletta in studio. Sul pubblico è calato il gelo, ma ecco come ha reagito il conduttore. Al sentire della presenza dell’insolito ospite, Gerry Scotti ha gridato: “Allarme, regia, c’è una cavalletta – aggiungendo – Non toccatela, porta benissimo”. L’insetto, quasi come se sapesse di non essere gradito, ha però abbandonato spontaneamente gli studi di Caduta libera e la puntata ha ripreso a continuare in tutta normalità. Risolto l’inconveniente, Gerry ha salutato uno sfidante che nella vita è un vocal coach, proponendogli di accennare la strofa di una canzone. Il conduttore si è inaspettatamente espresso anche sul Festival di Sanremo, dicendo che non prevede di farlo, ma che se dovesse capitare adotterà una regola molto particolare: “Arriva uno, canta, e se mi sta sulle balle via”, ha spiegato il bravissimo Gerry.

Saremmo proprio curiosi di vedere Gerry nei panni del nuovo presentatore del Festival di Sanremo, anche perché siamo certi che se la caverebbe alla grande. Siete d’accordo?