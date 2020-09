Carlo Conti, brutta notizia per il conduttore: l’annuncio è arrivato qualche ora fa, in diretta a Porta a Porta.

Brutte notizie in arrivo per i fan di Tale e Quale Show. La seguitissima trasmissione di Rai Uno dedicata alle imitazioni tornerà in onda a partire da venerdì 18 settembre 2020. A causa dell’emergenza Coronavirus ancora in corso, però, il programma andrà in onda senza pubblico presente in studio. Una notizia che è arrivata solo qualche ora fa e che il conduttore Carlo Conti ha commentato in diretta a Porta a Porta. Poche e semplici parole, che non nascondono l’amarezza. Scopriamo di più.

Carlo Conti, brutta notizia per il conduttore: l’annuncio sul futuro di Tale e Quale Show

Tale e Quale Show andrà in onda senza pubblico in studio. È questa l’ultima decisione della Rai in merito alla nuova edizione dello show di Rai Uno. A comunicarlo in diretta, durante l’appuntamento di Porta a Porta, è stato proprio il conduttore dello show, Carlo Conti: “Ci hanno appena comunicato che Tale e quale andrà in onda senza pubblico presente in studio”. Questo l’annuncio del conduttore, che non può però nascondere la sua amarezza: “Proprio un bel modo di festeggiare i dieci anni dello show…”. Una notizia che non ha fatto piacere a Conti: come in altre trasmissione, anche per Tale e Quale il pubblico è un elemento fondamentale. Famose le “standing ovation” dopo un’esibizione particolarmente esaltante. Purtroppo, però, l’emergenza sanitaria nel nostro Paese è ancora un pericolo e le norme anti contagio sono state inevitabili. Anche ‘dietro le quinte’ molto è cambiato: “Per rispettare il distanziamento, abbiamo dovuto prendere uno studio in più per la sala trucco. Sarà tutto diverso.”, aggiunge il conduttore.

Ma, nonostante tutto, Tale e Quale Show è pronto a ripartire e a tenervi compagnia con le sue imitazioni stellari. Come stellare è il cast di questa nuova edizione, ricca di super vip: da Luca Ward a Pago, da Francesca Manzini a Francesco Paolantoni, sarà una gara davvero entusiasmante! Confermata anche la giuria dello scorso anno, composta da Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Pronti a scatenarvi al ritmo di Tale e Quale? Appuntamento a venerdì 18 settembre su Rai Uno! Save the date!