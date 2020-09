Claudio Amendola: conoscete la sua ex moglie? Prima del matrimonio con Francesca Neri c’era lei; i due si sono sposati giovanissimi, scopriamo chi è.

Claudio Amendola, attore, conduttore e regista italiano. Ha ottenuto una grande fama iniziando giovanissimo la sua carriera di attore. E’ stato ed è ancora oggi uno degli attori italiani più amati dal pubblico. Le sue apparizioni sul piccolo schermo non si sono fermate alle sole serie televisive, lo abbiamo infatti ritrovato giudice del famoso talent in onda su Rai 1 Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Farà il suo ritorno domani 10 Settembre su Rai 1 con la serie televisiva Nero a metà 2, che ha ottenuto un grande successo già con la prima stagione. Come abbiamo anticipato poco fa, lo abbiamo conosciuto giovanissimo, ed ha conquistato numerose fan già quando era ai primi esordi.. ma non ha fatto battere il cuore alle sole fan che lo seguivano nelle sue numerose apparizioni, il nostro Claudio ha vissuto in pieno il primo grande amore sposandosi a soli 19 anni. Scopriamo con chi.

Claudio Amendola, prima di Francesca Neri, c’era lei; conoscete la sua ex moglie?

A soli 19 anni, Claudio Amendola ha sposato lei Marina Grande, attrice e doppiatrice italiana. I due si sono sposati quando lei aveva solo 17 anni. Il matrimonio è avvenuto nel 1983 dopo che erano trascorsi 4 anni dall’inizio della loro storia d’amore, ed è durato 10 anni; nel 1993 infatti i due si sono separati. Dalla loro unione sono arrivate due figlie, Alessia e Giulia. Alessia nata nel 1984, dal 2010 è diventata doppiatrice come la mamma, mentre Giulia nata nel 1989 è un’artigiana. Marina Grande è una donna molto riservata, e della sua vita privata non abbiamo numerose informazioni. Sappiamo che con Claudio è rimasta in buoni rapporti dopo la fine del loro matrimonio, nonostante oggi Claudio sia sposato con Francesca Neri (scopri di più su di lei), i due sono legati dal reciproco bene e dal profondo rispetto nonché dalle due figlie.

