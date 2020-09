Coronavirus, nuovo bollettino medico per Berlusconi: “Risposta ottimale”

Coronavirus, nuovo bollettino medico per Silvio Berlusconi: “Risposta ottimale”, tutte le news sul suo stato di salute, i medici sono fiduciosi

Il Coronavirus sta continuando ininterrottamente a mietere contagiati nel mondo dei vip e non. Ma sono sempre più quei vip che di rientro da vacanze in sardegna o da altri posti molto In, si accorgono di aver contratto il virus. Prima di lui l’amico inseparabile Flavio Briatore, poi ancora moltissimi altri vip, tra cui Federico Fashion Style, Aida Yespica, e molti altri ancora. Insomma, sebbene sembrasse essere quasi rientrata l’emergenza Covid, così non è. Sono moltissimi i contagiati che hanno contratto il virus per aver peccato di leggerezza nelle loro serate di spensierata allegria. E se per qualcuno il virus è arrivato in modo molto silenzioso, non portando alcun tipo di malessere. Altri invece devono combattere con complicazioni di vario tipo e sintomi di ogni genere, più o meno fastidiosi. Questo è quello che è capitato all’ex premier Silvio Berlusconi.

A distanza di alcuni giorni dal ricovero di Silvio Berlusconi a causa del covid 19, i medici del San Raffaele di Milano, fanno sapere quali sono le sue condizioni cliniche. L’ex premier qualche giorno fa aveva ammesso che questa è certamente l’esperienza più orribile che abbia mai vissuto, e che a tratti è dolorosissima. l’uomo aveva infatti dichiarato: “È una esperienza davvero brutta, ma sono qui a combattere con voi. È necessario che stiate attenti a tutto e mettete le mascherine!

Sono intervenuto alla riunione dei deputati di Forza Italia e ho invitato loro, come tutti, a prestare attenzione.”

I medici del San Raffaele ci tengono a rincuorare tutti sullo stato di salute dell’uomo che adesso sta rispondendo in maniera abbastanza positiva alle cure. Infatti tramite il bollettino medico di oggi pomeggio il professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare della struttura sanitaria, ha dichiarato: “Oggi, giovedì 10 settembre 2020, ad una settimana dal ricovero per la cura di polmonite bilaterale SARS-CoV-2 relata, si osserva una risposta ottimale alle terapie in atto”. Il nostro augurio è che possa tornare presto a casa a godersi l’affetto dei familiari e che questo brutto periodo diventi solamente un lontano ricordo. Nel frattempo ci affidiamo alle notizie diramate dall’ospedale per conoscere gli aggiornamenti sul suo stato di salute. Restate sempre collegati per conoscere le ultime news. Nel frattempo potete andare a leggere le sue dichiarazioni sul suo account ufficiale instagram.