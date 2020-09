Daydreamer, anticipazioni 12 settembre: Sanem sempre più alle strette

Daydreamer, anticipazioni sabato 12 settembre: Sanem sempre più alle strette per i ricatti di Emre, cosa succederà nel nuovo appuntamento?

Sabato 12 settembre la soap turca Daydreamer-Le ali del sogno tornerà con un nuovo appuntamento davvero molto speciale. In onda su canale 5, dalle 14: 10 alle 16:00 due nuovissimi episodi della serie che sta appassionando il nostro Paese e non solo. Daydreamer ha avuto e sta avendo un successo incredibile, grazie alla trama che appassiona i tantissimi sognatori, ma soprattutto per gli attori che interpretano i protagonisti della soap, ossia Can Yaman e Demet Ozdemir, rispettivamente nei ruoli di Can e Sanem. Una storia d’amore tormentata e avvincente accompagna i due personaggi, che sono riusciti ad incollare nella puntata speciale di lunedì ben 2.492.000 telespettatori. Un vero e proprio trionfo data l’incertezza che si era diffusa. Can e Sanem, entrambi bellissimi, sono in grado di trasmettere leggerezza e amore, senza grandi artifici, e proprio per questo motivo sono tanto amati da un pubblico di qualsiasi età. Fattori questi importantissimi per poter trascorrere una serata diversa in piena serenità. Stando alle anticipazioni, nella puntata di sabato 12 settembre molte saranno le novità: Sanem si ritrova sempre più alle strette. Scopriamo insieme i motivi e cosa accadrà nell’appuntamento tanto atteso.

Daydreamer, anticipazioni sabato 12 settembre: nuovi colpi di scena

Sabato 12 settembre ci sarà un nuovo appuntamento con l’appassionata serie turca Daydreamer-Le ali del sogno. Saranno trasmessi ben due episodi, che avranno luogo dalle 14:10 alle 16:00 su canale 5. Vediamo insieme cosa accadrà e le novità in arrivo.

Nel primo episodio, Fabbri si nasconde dopo aver saputo che Can lo sta cercando, mentre Emre ormai stufo del comportamento e dei costanti sotterfugi di Aylin litiga con lei. Sanem si ritrova sempre più alle strette dopo che il signor Emre decide di fare un accordo con lei, dicendosi pronto a cacciare Aylin dall’azienda a patto che la ragazza si dimetta. Ma è in arrivo un altro scottante problema per Sanem: Ceyda sempre più decisa a conquistare Can. Intanto, il signor Can fa sapere a Deren di preferire che sia Sanem ad occuparsi di una nuova campagna pubblicitaria e questa notizia non fa altro che far saltare i nervi a Deren. Nel secondo episodio, vedremo la dolce Sanem sempre più gelosa di Can, e con il forte timore di poter perdere l’uomo. Infatti, Ceyda non molla il colpo e sorprende l’uomo con un regalo inatteso: una tra le più antiche macchine fotografiche. Ovviamente Can apprezza il gesto, essendo il giovane tanto appassionato di fotografia. Questo regalo causa la gelosia sia di Sanem sia di Deren, sempre più furiose. Ma alla bella Sanem non mancano di certo le idee e decide di escogitare un piano per non perdere d’occhio il suo Can. Infatti, arriva ad iscriversi alla medesima palestra frequentata assiduamente dal bel fotografo. Intanto, fa anche pedinare segretamente Emre e scopre che quest’ultimo ha un appuntamento con Aylin. Così decide di presentarsi nello stesso locale dell’incontro, ma ai suoi occhi si presenta un’amara sorpresa. Per sapere tutti i colpi di scena e le novità in arrivo non resta che seguire lo scoppiettante appuntamento di sabato 12 settembre su canale 5.

