Stando a quanto si apprende da questa clamorosa indiscrezione, sembrerebbe che sia in arrivo una brutta notizia per tutti i fan di Daydreamer.

Continuano alla grande le avventure di Sanem e Can. Protagonisti indiscussi della seria televisiva turca ‘Daydreamer’, le vicende della bellissima e dolcissima coppia continuano ad appassionare milioni di italiani. Ogni puntata, non a caso, registra un successo davvero strepitoso. Purtroppo, però, c’è una brutta notizia che dobbiamo darvi. Stando a quanto si apprende da questa clamorosa indiscrezione lanciata dal canale social ufficiale di TV Blog, sembrerebbe che ci sia in arrivo uno spiacevole aggiornamento. Sappiamo benissimo che, ancora prima dell’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, la serie televisiva andava in onda tutti i giorni intorno le 14:45. Con il ritorno, però, del dating show di Canale 5, le cose sono nettamente cambiate. Non soltanto, infatti, è stato introdotto l’appuntamento del Sabato e della Domenica, ma è stato pensato anche ad un appuntamento davvero inedito: la prima serata. Ecco, ma cosa accadrò nei prossimi giorni?

Daydreamer, brutta notizia: l’indiscrezione è davvero clamorosa

Soltanto la settimana scorsa e, quindi, con l’inizio della nuova edizione di Uomini e Donne, abbiamo assistito a ben tre appuntamenti di ‘Daydreamer’. Con tre puntate di circa due ore ciascuna, le avventure di Sanem e di Can hanno ottenuto, ancora una volta, un successo davvero inspiegabile. Purtroppo, come dicevamo precedentemente, è in arrivo una brutta notizia. Che riguarda soprattutto i giorni di messa in onda. Stando a quanto si apprende da questa clamorosa indiscrezione lanciata dal canale social ufficiale di TV Blog, sembrerebbe che, al momento, l’appuntamento con la serie televisiva turca in prima serata sarà sospeso. Ecco i dettagli.

Da come si può chiaramente comprendere, sembrerebbe che l’esperimento di introdurre Daydreamer in prima serata sia riuscito, ma che ci sia bisogno di un’altra serata ‘libera’ per posizionarlo nei palinsesti. D’altra parte, dalla settimana prossima inizieranno importanti avventure televisive. Dal Grande Fratello Vip a Temptation Island Vip, quindi. Eppure, si riuscirà a trovare una posizione per Daydreamer in prima serata? Noi ce lo auguriamo.

