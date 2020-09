Aurelio De Laurentiis positivo al Covid dopo l’Assemblea di Lega Serie A ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei cronisti presenti senza mascherina.

Aurelio de Laurentiis, il presidente della SSC Napoli, è positivo al Coronavirus: la nota ufficiale da parte della società è arrivata questa mattina. Ieri, 9 settembre, il patron azzurro ha partecipato all’Assemblea di Lega Serie A: i presidenti delle società sportive italiane si sono riuniti per dare il via alla creazione della media company con l’ingresso dei fondi di private equity nella società che verrà creata per la gestione di diritti tv e commerciali. Nello stesso giorno (9 settembre) ADL ha effettuato il tampone e solo alle 20 ha saputo l’esito: La Repubblica ha fatto sapere che il presidente accusava dei sintomi riconducibili al virus ma avrebbe giustificato il suo malessere con un’indigestione di ostriche. Ora presidenti e manager sono in guardia e dovranno fare test e mettersi in eventuale isolamento in caso di positività. C’è un’altra indiscrezione che arriva da Tuttomercatoweb: il portale mostra che ieri ADL al termine dell’assemblea è uscito dall’Hotel Hilton di Milano senza mascherina ed ha risposto ad alcune domande dei cronisti presenti.

De Laurentiis positivo al Covid: spunta l’intervista senza mascherina dopo l’Assemblea

Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, è positivo al Coronavirus come comunicato poche ore fa dalla società azzurra. Ieri ADL ha preso parte all’Assemblea alla quale hanno partecipato i 20 numeri uno del massimo campionato italiano, ora costretti tutti a test ed isolamento. Il patron azzurro sta facendo discutere non poco nelle ultime ore: ADL all’uscita dall’Hotel Hilton, dopo la riunione con i colleghi, ha risposto alle domande dei cronisti presenti. Il presidente però non indossava la mascherina: il video e la notizia la riporta il portale Tuttomercatoweb.

“Come procede il mercato del Napoli? Dovete chiederlo con Conte, ma non quello dell’Inter, quello al Governo” sono state alcune delle parole del presidente De Laurentiis.