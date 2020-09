Qualche ora fa, Elettra Lamborghini ha mostrato ai suoi sostenitori il suo inaspettato cambio look: così non l’avevamo mai vista prima d’ora.

Ha deciso di stravolgere la sua immagine e, soprattutto, di sorprendere tutti i suoi adorati sostenitori social, Elettra Lamborghini. Sempre molto attiva sul suo canale social, pochissime ore fa, la cantante ha deciso di renderli partecipi anche di questa ultimi novità: il cambio look. In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo già raccontato di quando, attraverso diverse IG Stories, la futura moglie di Afrojack ha rivelato di essere certa a voler tagliare i suoi capelli. Certo, non accadrà nell’immediato. Anche perché, come ben sapete, tra pochissime settimane, la Lamborghini convolerà a nozze. E, molto probabilmente, per l’acconciatura scelta, c’è bisogno di un capello piuttosto lungo. Eppure, pochissime ore fa, la bella Elettra ha deciso di mostrarsi proprio con un look completamente rivoluzionato. Di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme.

Elettra Lamborghini, cambio look: la cantante si è mostrata proprio così

A poche settimane dal suo matrimonio con Afrojack, Elettra Lamborghini ha deciso di stravolgere completamente il suo look. Non li ha tagliati, come ha dichiarato qualche ora fa e come, tra l’altro, vi abbiamo raccontato in un nostro recentissimo articolo. Tuttavia, per la sua partecipazione e performance all’Arena di Verona, la giovanissima cantante si è mostrata in modo completamente diverso dal solito. Siete curiosi di vederla anche voi? Diamoci uno sguardo insieme.

Ecco. È proprio così che, pochissime ore fa, Elettra Lamborghini ha deciso di mostrarsi proprio così a tutti i suoi adorati sostenitori. In occasione della sua performance all’Arena di Verona, infatti, la cantante ha voluto offrire una nuova immagine di sé. Con indosso un mini vestito di jeans, la futura moglie di Afrojack ha letteralmente stravolto tutti. Tuttavia, ciò che non può assolutamente passare inosservato è il suo cambio look. Non ha più capelli sciolti e lunghi sulle spalle, bensì raccolti e con una frangia davvero cortissima. Certo, ci teniamo a specificare: la frangetta non è affatto ‘reale’. Piuttosto, è lo stesso effetto dei capelli raccolti in alto. A noi, piace. A voi?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui